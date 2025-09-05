Teachers Rights: शिक्षकांचे फक्त सन्मानाने पोट कसे भरेल? शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे आहे का?

Teachers Rights: आजच्या आधुनिक काळात जेव्हा भारत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन उंची गाठत आहे आणि जगभरात आपली ओळख निर्माण करत आहे, तेव्हा शिक्षकांचा दर्जा हा देशाच्या भविष्याचा सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनला आहे. अगदी अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे जे प्रत्येक भारतीयाने मनावर घ्यावे आणि त्यावर गंभीरपणे विचार करावा. .न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि जोयमाल्य बागची यांच्या सन्माननीय पीठाने अत्यंत स्पष्टपणे सांगितले आहे की "गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरु देवो महेश्वर:" हे श्लोक सार्वजनिक समारंभांत, शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमांत आणि धार्मिक सभांमध्ये मोठ्याने म्हणणे पुरेसे नाही. जर आपण या पवित्र घोषणेवर खरोखरच मनापासून विश्वास ठेवतो आणि गुरुंना देवाच्या बरोबरीने मानतो, तर ते राष्ट्र आपल्या शिक्षकांशी कसे वागते, त्यांना कसे वेतन देते, त्यांना कसे सन्मान देते आणि त्यांच्या समस्यांकडे कसे लक्ष देते यावरून दिसले पाहिजे. केवळ शब्दांत नव्हे तर कृतीत, आचरणात आणि व्यवहारात हे सिद्ध झाले पाहिजे..गुजरातमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील कराराधारित सहायक प्राध्यापकांच्या दुःखदायक प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या घटनेतील तथ्ये अत्यंत धक्कादायक आहेत - या प्राध्यापकांना गेली दोन पूर्ण दशके फक्त ३०,००० रुपये मासिक पगार मिळत होता, जेव्हा त्याच संस्थेतील नियमित प्राध्यापकांना १.३६ लाख रुपये आणि तदर्थ प्राध्यापकांना १.१६ लाख रुपये मिळते. हे असे आहे की एकाच छताखाली, एकाच वर्गखोलीत, एकाच विषयाचे, एकाच दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये आकाश-पाताळाचा फरक करण्यात आला होता. समान कामासाठी असमान वेतन - हा एक स्पष्ट असह्य अन्याय आहे जो कोणत्याही सभ्य समाजात सुरू राहू शकत नाही. या प्रकरणात असे दिसून आले की शिक्षणाच्या नावाखाली कसे शोषण केले जाते आणि ज्ञान देणाऱ्यांच्याच हक्कांची कशी फजिती केली जाते..न्यायालयाने आपल्या तपासणीत जी तथ्ये मांडली आहे ती अधिकच चिंताजनक आहेत. गुजरातमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत एकूण २,७२० मंजूर पदांपैकी फक्त ९२३ पदे नियमित कर्मचाऱ्यांनी भरली गेली होती. उर्वरित जवळजवळ दोन हजार पदे कराराधारित आणि तदर्थ नेमणुकीने भरली गेली होती. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की या कराराधारित प्राध्यापकांना सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे, पारदर्शक प्रक्रियेतून, गुणवत्तेच्या कसोटीवर, योग्यतेच्या आधारावर निवडले गेले होते. त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचा अनुभव, त्यांची कौशल्ये नियमित प्राध्यापकांएवढीच होती. ते नियमित प्राध्यापकांसारखेच काम करत होते, सारखेच तास घेत होते, सारख्याच विद्यार्थ्यांना शिकवत होते, सारख्याच जबाबदाऱ्या पार पाडत होते, परंतु त्यांना मिळणारे वेतन निम्म्याहूनही कमी होते. ही परिस्थिती केवळ गुजरातमधील नसून संपूर्ण देशभरात प्रचलित असलेली समस्या आहे..सुप्रीम कोर्टाने "समान कामासाठी समान वेतन" या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाचा आधार घेत कराराधारित सहायक प्राध्यापकांना किमान वेतनमानाचा हक्क असल्याचे ठरवले आहे. न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की जेव्हा दोन व्यक्ती एकाच संस्थेत, एकाच पदावर, एकाच प्रकारचे काम करतात आणि त्यांच्या कामात कोणताही गुणात्मक फरक नसतो, तेव्हा त्यांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाणे हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. यामागे राजकीय कारणे असोत, प्रशासकीय सोयीसाठी असोत किंवा आर्थिक दबावातून असोत, परंतु हा भेदभाव कायदेशीररीत्या अन्यायकारक आहे आणि तो तत्काळ बंद केला गेला पाहिजे. हा निर्णय केवळ गुजरातमधील प्राध्यापकांसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील शिक्षक समुदायासाठी एक मोठा विजय आहे..न्यायालयाची टिप्पणी अत्यंत मार्मिक आणि प्रेरणादायक आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की "शिक्षक हे कोणत्याही राष्ट्राची बौद्धिक मणक्याची हाडे आहेत, कारण ते भावी पिढ्यांची मने आणि व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित करतात." हे वाक्य फक्त न्यायालयीन भाषेतील औपचारिक विधान नसून शिक्षकांच्या खऱ्या स्थानाचे आणि त्यांच्या योगदानाचे मर्मस्पर्शी वर्णन आहे. शिक्षक हे केवळ पुस्तकातील माहिती देणारे नसून व्यक्तिमत्त्वाचे शिल्पकार, चारित्र्याचे घडणारे, नैतिकतेचे रक्षक आणि समाजाच्या भविष्याचे निर्माते आहेत. त्यांच्या हातून निघालेली पिढी हीच देशाचे भवितव्य ठरवणार आहे. अशा महत्त्वपूर्ण व्यक्तींना दुय्यम दर्जाचे वेतन देणे हे राष्ट्रीय स्वार्थाच्या विरुद्ध आहे..सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की शिक्षकांची कार्ये केवळ वर्गखोलीत जाऊन काही तास शिकवणे एवढ्यापुरती मर्यादित नसून त्यात विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन करणे, संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, गंभीर चिंतनाची आणि विश्लेषणाची क्षमता निर्माण करणे, नैतिक मूल्यांची जोपासना करणे, सामाजिक जबाबदारीची भावना रुजवणे, व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास करणे यांचा समावेश होतो. मात्र अनेक संदर्भांत शिक्षकांना दिला जाणारा पगार आणि त्यांना मिळणारा सामाजिक सन्मान त्यांच्या या अफाट योगदानाची खरी किंमत दर्शवत नाही. उलट अनेकदा त्यांच्याशी दुय्यम श्रेणीच्या कामगारांसारखी वागणूक दिली जाते. हे परिस्थितीचे विडंबन आहे की ज्यांच्यावर सभ्यतेचे भवितव्य अवलंबून आहे, त्यांच्याशी सभ्य वागणूक दिली जात नाही..न्यायालयाने अत्यंत गंभीर चेतावणी दिली आहे जी प्रत्येक सरकार, प्रत्येक प्रशासन आणि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने डोळ्यांसमोर ठेवली पाहिजे. न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की "जेव्हा शिक्षकांना योग्य सन्मानाने वागवले जात नाही किंवा त्यांना न्याय्य वेतन दिले जात नाही, तेव्हा हे देशाने ज्ञानाला आणि शिक्षणाला दिलेले महत्त्व कमी करते आणि बौद्धिक भांडवल निर्माण करण्याच्या जबाबदारीत असलेल्यांची प्रेरणा आणि उत्साह कमी करते." हे वाक्य फक्त शिक्षकांच्या समस्येबद्दल नसून संपूर्ण देशाच्या बौद्धिक भविष्याबद्दल आहे. जेव्हा आपण शिक्षकांना योग्य सन्मान देत नाही, तेव्हा आपण प्रत्यक्षात शिक्षणालाच दुय्यम स्थान देत आहोत. याचा परिणाम येत्या काळात संपूर्ण समाजाला भोगावा लागेल. प्रतिभावान युवक शिक्षक व्यवसायाकडे वळणार नाहीत, सध्याचे शिक्षक निराश होतील आणि शिक्षणाची गुणवत्ता घसरेल..भारतात प्राचीन काळापासून गुरु-शिष्य परंपरा अतिशय समृद्ध आणि पूज्य मानली गेली आहे. वेद, उपनिषद, पुराणे, महाभारत, रामायण यांसारख्या आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये आणि तत्त्वज्ञानात गुरुंच्या महत्त्वाचा विशद उल्लेख आहे. उपनिषदांमध्ये "आचार्यदेवो भव:" या सूत्राने गुरुला देवाच्या स्थानी बसवले गेले आहे. पारंपरिकपणे गुरु हे केवळ पुस्तकी ज्ञान देणारे नव्हते तर आध्यात्मिक मार्गदर्शक, नैतिक मूल्यांचे संवर्धक, जीवनाचे शिक्षक आणि व्यक्तिमत्त्वाचे घडणारे होते. गुरुकुळांमध्ये शिष्य केवळ विषयी ज्ञान घेत नसत तर जीवन जगण्याची कला, समाजात वावरण्याची पद्धत, नैतिकतेचे धडे, सत्याचा शोध, न्यायाची ओळख आणि धर्माचे महत्त्व यांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टी शिकत असत. परंतु आज आधुनिक काळातील तंत्रज्ञानाच्या आणि स्पर्धेच्या युगात या पारंपरिक गुरु-शिष्य संबंधांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे..भारतामध्ये शिक्षकांची तुटवडा ही एक अत्यंत गंभीर आणि देशव्यापी समस्या आहे जी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अधिकृत नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशभरात १० लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या पदांवर भरती झालेली नाही. हा आकडा अत्यंत चिंताजनक आहे कारण यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ग्रामीण आणि अविकसित भागात या संकटाची गंभीरता अधिकच आहे. काही दुर्गम भागातील शाळांमध्ये सर्व इयत्तांच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी फक्त एकच शिक्षक आहे, जो सर्व विषय शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. यूनेस्कोच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, अनेक प्रदेशांमध्ये शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर ४७:१ पेक्षा जास्त आहे, जेव्हा आदर्श गुणोत्तर ३०:१ असावे. या परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे अशक्य होते. विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक लक्ष मिळत नाही, त्यांच्या शंकांचे निरसन होत नाही आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास होत नाही. हे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे..कराराधारित शिक्षकांची समस्या ही आणखीन एक गंभीर विषय आहे जो न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणखी ठळकपणे समोर आला आहे. खाजगी शाळांमध्ये ६९% शिक्षक आणि सरकारी शाळांमध्येही मोठी संख्या कराराधारित पद्धतीने काम करत आहेत. या शिक्षकांना कमी पगार, कमी सुविधा, नोकरीची असुरक्षा, सवलती नाहीत, भविष्यातील हमी नाही आणि निवृत्तिवेतनाची तरतूद नाही अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. २०१७-१८ च्या आकडेवारीनुसार सरकारी शिक्षकांपैकी १३% म्हणजे ६.७ लाख शिक्षक कराराधारित किंवा अर्धवेळ पद्धतीने काम करत होते. हे प्रमाण आता आणखी वाढले आहे. या शिक्षकांना त्यांच्या नोकरीची कोणतीही सुरक्षितता नसते, त्यामुळे ते आपले काम पूर्ण मनोयोगाने करू शकत नाहीत. त्यांना सतत भीती वाटते की कधी नोकरी जाईल. अशा मानसिकतेत कोणताही व्यक्ती उत्कृष्ट कामगिरी करू शकत नाही..२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी एकूण १.२८ लाख कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ६% वाढ दर्शवते. शालेय शिक्षणासाठी ७८,५७२ कोटी रुपये आणि उच्च शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण निधी ठेवण्यात आला आहे. या वाढत्या तरतुदींमुळे शिक्षण क्षेत्रात काही प्रमाणात सकारात्मक बदल दिसतो आहे—नवीन संशोधन फेलोशिप्स, अटल टिंकरिंग लॅब्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. तरीही, मूलभूत समस्या कायम आहे: शिक्षकांची उपलब्धता आणि वितरण. UDISE+ २०२४-२५ च्या अहवालानुसार शिक्षकांची संख्या प्रथमच १ कोटीच्या पुढे गेली असली तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये अजूनही अनेक शाळा एकच शिक्षक असलेल्या स्थितीत आहेत किंवा शिक्षकांच्या अभावामुळे कार्यरत नाहीत. काही राज्यांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ४०:१ पेक्षा अधिक आहे, जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०) च्या मानक ३०:१ पेक्षा खूपच जास्त आहे. तसेच, अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे प्रलंबित आहेत, विशेषतः उत्तर प्रदेशात सुमारे दोन लाख शिक्षक पदे रिक्त असल्याचे अहवाल दर्शवतात. अशा स्थितीत केवळ निधी वाढविणे पुरेसे ठरणार नाही, तर शिक्षक भरती, प्रशिक्षण, आणि त्यांच्या न्याय्य वितरणावर ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा वाढत्या बजेट तरतुदी असूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही..सुप्रीम कोर्टाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात तत्काळ उपायांसोबतच दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचेही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. तत्काळ उपायांमध्ये कराराधारित सहायक प्राध्यापकांना किमान वेतनमानाचा हक्क देणे, तीन वर्षांच्या थकबाकीसह ८% व्याजाने रक्कम अदा करणे आणि गुजरात सरकारने वेतन संरचना तर्कसंगत करणे यांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून न्यायालयाने सांगितले आहे की शिक्षकांना योग्य सन्मान आणि वेतन देणे केवळ न्यायाची मागणी नसून राष्ट्रीय आवश्यकता आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि युवकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी न्याय्य पगाराची खात्री करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या निर्देशांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे आणि इतर राज्य सरकारांनीही या दिशेने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत..Bihar Election Survey: भाजपला धक्का! बिहारमध्ये कुणाचं सरकार? ओपिनियन पोलमध्ये धक्कादायक आकडेवारी.शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळून चालणार नाही; त्यांना चांगले वेतन मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण त्याद्वारे ते आपला आर्थिक स्तर उंचावू शकतील आणि आपले जीवन सुलभ, आनंदी बनवू शकतील. शिक्षकांचा आर्थिक स्तर उंचावल्याशिवाय ते समाजात सन्मानित स्थान प्राप्त करू शकत नाहीत. अशावेळीच ते विद्यार्थ्यांचे उत्तम मार्गदर्शन करू शकतील आणि देशाचे भविष्य घडवू शकतील.यामुळे शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा निर्णय महत्वपूर्ण आहे आणि त्यासाठी सामाजिक तसेच प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधरू शकते आणि शिक्षकांचा सामाजिक व आर्थिक सन्मान दोन्ही वाढू शकतील.संदीप बोरसे , सहायक प्राध्यापक , डीईएस श्री. नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.