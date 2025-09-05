Blog | ब्लॉग

Teachers Rights: शिक्षकांचे फक्त सन्मानाने पोट कसे भरेल? शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे आहे का?

Teacher Empowerment: शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे नाही. त्यांना योग्य वेतन आणि सुरक्षिततेची हमी मिळणे अत्यावश्यक आहे. समान कामासाठी समान वेतन मिळणे हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आणि शिक्षकांचा हक्क आहे.
Updated on

Teachers Rights: आजच्या आधुनिक काळात जेव्हा भारत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन उंची गाठत आहे आणि जगभरात आपली ओळख निर्माण करत आहे, तेव्हा शिक्षकांचा दर्जा हा देशाच्या भविष्याचा सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनला आहे. अगदी अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे जे प्रत्येक भारतीयाने मनावर घ्यावे आणि त्यावर गंभीरपणे विचार करावा.

