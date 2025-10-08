Blog | ब्लॉग

मृत्यूपूर्व जबाब

'मृत्यूपूर्व जबाब' या कायदेशीर शब्दापासून सुरू झालेला प्रवास नामदेव ढसाळ यांच्या 'दलित पँथर - एक संघर्ष' या मृत्युशय्येवर लिहिलेल्या राजकीय दस्तऐवजापर्यंत येऊन पोहोचतो, जो एका वादग्रस्त पण ज्वलंत दलित पँथर चळवळीचे अंतरंग उलगडतो.
"The Power of the Final Word: From 'Dying Declaration' to Deathbed Memoirs in Indian Literature"

The Power of the Final Word: From 'Dying Declaration' to Deathbed Memoirs in Indian Literature

सकाळ वृत्तसेवा
कामिल पारखे

गोव्यात पणजी येथे `द नवहिंद टाईम्स' या इंग्रजी दैनिकात आणि नंतर छत्रपती संभाजीनगरला `लोकमत टाईम्स'मध्ये एकूण दशकभर क्राईम आणि हायकोर्ट रिपोर्टर ही बिट मी सांभाळली.

तेव्हा वापरल्या गेलेल्या अनेक संज्ञांमध्ये `डायिंग डिक्लरेशन' किंवा मृत्यूपूर्व जबाब हा एक शब्दप्रयोग होता.

