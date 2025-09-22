Blog | ब्लॉग

Sahitya Sammelan 2025: शंभर वर्षांची परंपरा जपणारे साहित्य संमेलन, साताऱ्यात होणार ऐतिहासिक साहित्य उत्सव!

Vishwas Patil: शतकाच्या उंबरठ्यावरचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात विश्वास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे तर शंभर वर्षांची परंपरा असलेले मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन सायमन मार्टिन यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकला नऊ ते अकरा जानेवारीला होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
