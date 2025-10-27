United Nations Turns 80: संयुक्त राष्ट्रसंघ वयवर्षे 80

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनायटेड नेशन्स) स्थापनेला 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी 80 वर्षे पूर्ण झाली. 194 सदस्य राष्ट्रांच्या या जागतिक संघटनेने गेल्या 80 वर्षात काय साध्य केले? साउथ सुदान हे 193 वे सदस्य राष्ट्र असून, 194 अंक हा पॅलेस्टाईनच्या संदर्भात वापरला जातो. पॅलेस्टाईनला निरिक्षक राष्ट्राचा दर्जा आहे. पूर्ण सदस्य राष्ट्राचा दर्जा मिळावा, म्हणून गेली अर्धशतक हे अघोषित राष्ट्र प्रयत्नशील आहे..परंतु, इस्त्राएल व पॅलेस्टाईऩ व आता हमास यांचे युद्ध चालू असल्याने गाझा व वेस्ट बँक यांच्या भवितव्याबाबतचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. राष्ट्रसंघातील 143 सदस्य राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीला अनुकूलता दर्शविली आहे. 25 राष्ट्रांनी त्याविषयी झालेल्या ठरावाच्या मतदानात भाग घेतला नाही व अर्जेन्टीना, चेक गणराज्य, हंगेरी, इस्त्रायल, मायक्रोनेशिया, नाऊरू, पालाऊ, पापुआ न्यूगिनी व अमेरिका या 9 देशांनी विरोध दर्शविला आहे. म्हणूनच, भविष्यात पॅलेस्टाईन राष्ट्र औपचारिकरित्या स्थापन होणार, अशी आशा करायला हवी..गेली तीन साडे तीन वर्षे चालू असलेल्या रशिया विरूद्ध युक्रेन, इस्त्रायल विरूद्ध हमास ही युद्धे थांबविण्यात राष्ट्रसंघाला यश आलेले नाही. सर्वसंहारक विनाशके बाळगण्याच्या नावाखाली अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला, नंतर लीबियावर हल्ला केला, युगोस्लाव्हियाचे तुकडे झाले, अफगाणिस्तान मध्ये तालिबान विरूद्ध अमेरिकेने तब्बल वीस वर्षे युद्ध केले, रशियाने क्रीमिया (युक्रेनचा) गिळंकृत केला. यावेळी राष्ट्रसंघ त्यात ढवळाढवळ अथवा हस्तक्षेप करू शकला नाही. .याकडे पाहता, राष्ट्रसंघाच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न पडतो. आंतरराष्ट्रीय परिभाषेत उपहासाने त्याला ``टॉक शॉप'' म्हणतात. त्याची जगाला गरज आहे काय? सुरक्षा मंडळातील (सिक्यूरिटी कौन्सिल) मधील अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटन व फ्रान्स या पाच सदस्य देशांच्या अजगरी विळख्याला कुणी छेदू शकलेले नाही. राष्ट्रसंघाच्या सुधारणां (रिफॉर्मस्) बाबत सातत्यानं होणाऱ्या मागणीला ही पाच राष्ट्रे बगल देत आली आहेत. युद्ध असो, की त्याची सोडवणूकीबाबत या पाच राष्ट्रांपैकी एकाने व्हीटो चा ( विशेषाधिकार) अधिकार केला की हवे तसे वळण ते युद्ध अथवा घटनांना देऊ शकतात. होऊ पाहणारे समझोते आदी ठप्प पाडू शकतात..अयंशीव्या वर्धापनदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात राष्ट्रसंघाचे महासरचिटणीस अँथनी गुटरेज यांनी सुरक्षा मंडळाच्या पाच सदस्यांना इशारा दिला, की मंडळ (त्यातील सदस्य) एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच मग्न धन्यता मानत असतील) असेल, तर त्याकडे असलेली तकलादू वैधता (पत) जागतिक शांततेसाठी धोकादायक ठरेल.सुरक्षा मंडळाचा मूळ उद्देश, जागतिक शांतता व सुरक्षितता राखणे, आंतरराष्ट्रीय तंट्यांची चौकशी करणे, एखादे राष्ट्र उद्देशाचे उल्लंघन करीत, तर त्यावर बंधने लादणे वा वेळ पडल्यास त्या राष्ट्राला वठणीवर आणण्यास सक्तीचा वापर करणे, हा आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षात अमेरिका, रशिया व काही प्रमाणात चीन ही सारी उद्दीष्टे धाब्यावर बसवित आहे व त्याबाबत राष्ट्रसंघ काहीही करू शकलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच, गुटरेस यांचा इशारा व वजा सल्ला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. .1945 मधील जग व 2025 मधील जग यात अमुलाग्र बदल झाला आहे. अनेक अर्थाने ब्रिटन व फ्रान्स या जागतिक शक्ती राहिलेल्या नाहीत. आशियातून (48 देश) चीन वगळता अऩ्य कोणत्याही राष्ट्राला सुरक्षा मंडळात प्रवेश देण्यात आलेला नाही. आफ्रिका खंड (54 राष्ट्रे), दक्षिण अमेरिका (12 राष्ट्रे) मध्य व पश्चिम आशियातील (19 राष्ट्रे) या पैकी कोणत्याही राष्ट्राला सुरक्षा मंडळात प्रतिनिधित्व नाही. मात्र 27 सदस्य राष्ट्रे असलेल्या युरोपीय महासंघातील फ्रान्स व (ब्रेक्झिटनंतर अलग झालेल्या) ब्रिटनला सदस्यत्व मिळाले. त्यावर प्रभुत्व आहे, ते केवळ चार श्वेतवर्णीय व एका पीतवर्णीय देशाचे. आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार अथवा राष्ट्रसंघाच्या जाहीरनाम्यातील कलमांचे उल्लंघन ही पाच राष्ट्रे वारंवार करतात. त्यामुळे, राष्ट्रसंघाने कोणतेही प्रयत्न करो, मध्यस्थीची तयारी दाखवो, अमेरिका, रशिया व चीनने केलेली युद्धं व आक्रमणांवर राष्ट्रसंघाचा काहीही वचक उरलेला नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे तर जाहीररित्या राष्ट्रसंघावर कोरडे ओढतात, त्याची वर्गणी थोपविण्याची अथवा कमी करण्याची धमकी देतात. त्यामुळे, या संघटनेचे प्रयोजनच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो..माजी राजदूत के.पी.फेबियन म्हणतात, ``राष्ट्रसंघ ही जगातील अनेक राष्ट्रांची संघटना असून, आंतरराष्ट्रीय विचारविनिमयाचे ते एकमेव केंद्र आहे. त्यात वेगवेगळे देश हवामानबदल, जागतिक दारिद्र्य, महिला व मुलांचा चोरटा व्यापार, फ्लेश व ड्रग ट्रेड, दहशतवाद, मानवाधिकारांचे हनन, युद्धामुळे होणाऱ्या निर्वासितांचे स्थलांतर आदी विषय व घटनांवर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न संघ करीत आहे. त्यात काही वेळेस यश मिळते, तर काही प्रयत्न स्थानिक राजकीय वा लष्करी कारणांमुळे यशस्वी होत नाहीत. युदधापकाळात राष्ट्रसंघाने निरनिराळ्या देशात शांतिसेना (यूएन पीसकिपींग फोर्सेस) पाठविली आहे. तेथील तंटे सोडविले आहेत. त्यामुळे सुरक्षा मंडळातील सदस्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियम धाब्यावर बसविले, तरी जगाला राष्ट्रसंघाची आवश्यकता भासेल व तो अस्तित्वात राहील..याच संघटनेप्रमाणे, दक्षिणेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी 120 देशांची अलिप्त राष्ट्र संघटना अस्तित्वात आली, 57 सदस्य राष्ट्रांची (सौदी अरेबियातील जेड्डा येथे मुख्यालय असलेली) ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी), लंडनमध्ये मुख्यालय असलेली 56 राष्ट्रांची राष्ट्रकुल संघटना (कॉमनवेल्थ), नैरोबी (केनिया) येथे मुख्यालय असलेली 55 राष्ट्रांची आफ्रिका युनियन, या संघटना स्थापन झाल्या. या व्यतिरिक्त ब्रिक्स, आसियान, जी-22, जी-7, जी-फोर असे अनेक विभागीय गट स्थापन झाले. तरीही त्यापैकी एकही गट अथवा संघटना संयुक्त राष्ट्रसंघाला पर्याय ठरू शकणार नाही.राष्ट्रसंघाच्या विद्यमाने युएनजीए (युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली), युनेस्को (युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन), डब्ल्यूएचओ (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन), युनेस्को (युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड), आयएमएफ (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी), द हेग मधील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेविषयक न्यायालय (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस), वर्ल्ड बँक ग्रूप (डब्ल्यूबीजी) आदी डझनभर संघटना कार्यरत आहेत. त्या आपापल्या परीने कार्य करीत आहेत..कोविड-19 च्या साथीदरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासचिव डॉ टेड्रोस घेब्रेसस यांच्यावर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टीकेची झोड उठविली होती. कारण काय, तर ते कोविड-19 साथ पसरविण्यासाठी चीनला जबाबदार धरीत नव्हते. ``ते चीनधार्जिणे आहेत,’’ अशी त्यांची टीका होती.इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसने (आयसीजे) अलीकडील काळात केनियाचे माजी अध्यक्ष विल्यम रूतो व उहूरू केन्याटा, फिलिपीन्सचे माजी अध्यक्ष रॉड्रिगो दुतर्ते, ऱशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्नयाहू आदी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार असल्याचे जाहीर केले आहे. नरसंहाराबाबत त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. ``या गुन्हेगारांना अटक करा,’’ असा आदेश दिला आहे. तथापि, पुतिन, नेतन्याहू यांना अद्याप कुणीही अटक केलेली नाही..दिल्लीत 2015 मध्ये भारत- आफ्रिका फोरमची शिखऱ परिषद झाली होती, तेव्हा,`` सुदानचे अध्यक्ष ओमर अल बशीर व केनियाचे अध्य़क्ष उहुरू केन्याटा यांना अटक करण्यात यावी,’’ असे न्यायालयाने सुचविले होते. परंतु, भारताने त्यांना अटक केली नाही. उलट त्यांचे स्वागत करून त्यांना परिषदेत भाषण करण्याची संधिही दिली. त्यामुळे, सर्वाधिक अत्याचार करणारे पंतप्रधान, अध्यक्ष, नेते काहीही कारवाई न होता सुखाने नांदत आहेत, ते ही न्यायालय राष्ट्रसंघाचा अविभाज्य भाग असूनहीमाजी राजदूत फेबियन म्हणाले, की अलीकडील काळात इस्ट तिमूरमधील वाद सोडवून तेथे सरकार स्थापनेचा राष्ट्रसंघाचा प्रयत्न यशस्वी झाला, परंतु, सीरियामधील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात अपयश आले. ते म्हणतात, ``राष्ट्रसंघाला वेळोवेळी अपयशाबाबत दोष देणे योग्य नाही, तर, हा दोष 