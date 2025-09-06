Blog | ब्लॉग

वाट चुकलेला फकीर मशिदीत

तर त्या दिवशी शहरात मी असाच बिनकामी फिरत होतो आणि मग समोरच दिसलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाकडे पाय ओढले गेले.
marathi vadmayacha galiv itihas book publish

marathi vadmayacha galiv itihas book publish

sakal

कामिल पारखे
Updated on

'वाट चुकलेला फकीर मशिदीत' असा एक वाक्प्रचार मराठीत पूर्वी प्रचलित होता. (आता नाही. असे खूप वाक्प्रचार, म्हणी, कव्वालीसारखी गाणी आपण आता हद्दपार केली आहेत).

तर त्या दिवशी शहरात मी असाच बिनकामी फिरत होतो आणि मग समोरच दिसलेल्या पुस्तक प्रदर्शनाकडे पाय ओढले गेले. अर्ध्यापाऊण तासांच्या चाळणीनंतर दोन पुस्तके बॅगेत टाकली. त्यापैकी एक अगदी छोटेसे पुस्तक होते पण शिर्षक आणि लेखकांचे नाव आकर्षक होते.

Loading content, please wait...
marathi
Book

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com