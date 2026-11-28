जयदीप पाठकजी५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा समारोप शनिवारी सिंगापूरच्या ‘वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स’ या चित्रपटाने झाला. तरल नातेसंबंधांवर आधारित या चित्रपटाचा रसास्वाद....काही चित्रपटांमध्ये फार मोठ्या घटना घडत नाहीत; पण पडद्यावर उमटणारे छोटे छोटे क्षण मनाच्या पडद्यावर मात्र दीर्घकाळ रेंगाळत राहतात. एखाद्या माणसाने दुसऱ्यासाठी नकळत केलेली काळजी, नात्यांमधली अवघडलेली जवळीक, न बोलताही व्यक्त होणाऱ्या भावना आणि अचानक आलेली अनपेक्षित कलाटणी... या सगळ्यांतून जगण्याचा अर्थ शोधणारा अँथनी चेन यांचा ‘वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स’ हा चित्रपट असाच मनात घर करणारा अनुभव आहे..सिंगापूरच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर एका छोट्याशा खाद्यपदार्थांच्या रेस्टॉरंटवरून या गोष्टीची सुरुवात होते. बून कियात (अँडी लिम) हा साधा, कष्टाळू माणूस. दहा वर्षांपासून नाममात्र किमतीत हक्का नूडल्स विकणारा. त्याचा ग्राहकही ठरलेला आणि नियमित येणारा... महागाई वाढते, शहर बदलते; पण त्याच्या स्वभावातला साधेपणा बदलत नाही. त्याचा २१ वर्षांचा मुलगा जुनयांग मात्र याच्या अगदी विरुद्ध. वडिलांसारखे कष्टाचे आयुष्य नको, अधिक पैसा आणि आरामदायी जगणे हवे, एवढीच त्याची महत्त्वाकांक्षा. दोघांमधील पिढीचे अंतर केवळ विचारांपुरते राहत नाही, तर त्यांच्या नात्यातही जाणवते. त्यामुळे दोघांमध्ये एकप्रकारचे अंतर....जुनयांगच्या आयुष्यात लिडिया ही प्रेयसी आहे. उच्चभ्रू कुटुंबातील, शिक्षण आणि संगीताच्या विश्वात रमलेली लिडिया आणि तिच्या स्वप्नांपासून दूर असलेला जुनयांग यांची प्रेमकहाणी एका अनपेक्षित वळणावर येते. या वळणामुळे दोघांनाही अचानक प्रौढत्वाची आणि जबाबदारीची जाणीव होते. त्यांच्या आयुष्यातील या बदलांबरोबरच बूनच्या आयुष्यातही एक नवे नाते प्रवेश करते. हॉटेलमधील ग्राहकांना बिअर सर्व्ह करणारी हुवा (यो यान यान) ही स्वभावाने रोखठोक, तितकीच कणखर स्त्री. तिच्याविषयी बून कियातच्या मनात हळुवार प्रेमभावना निर्माण होतात. कालांतराने हे बाप-लेक, लिडीया आणि हुवा ही चार माणसे एकाच घरात राहू लागतात. रक्ताच्या नात्यांपलीकडे जाऊन एक कुटुंब आकाराला येते. मात्र, एकत्र राहणे म्हणजे एकमेकांना समजून घेणे नव्हे. जुनयांगचा अपरिपक्वपणा, लिडियाच्या अपूर्ण महत्त्वाकांक्षा आणि नव्या जबाबदाऱ्यांचे ओझे या घरातही ताण निर्माण करते. तरीही या सगळ्यांतून नाती नव्याने आकार घेतात. पुढे बूनच्या माघारी एका विचित्र संकटात हे कुटुंब सापडते. मात्र, त्यातून ते कसे मार्ग काढतात, कोणतेही मोठे हॅपनिंग न घडता पुढे काय घडते, हे पडद्यावर पाहणेच श्रेयस्कर....दिग्दर्शक अँथनी चेन यांची खरी ताकद या छोट्या क्षणांना टिपण्यात आहे. सिंगापूरचे बदलते शहरी वास्तव, आर्थिक विषमता, परंपरा आणि आधुनिकतेतील संघर्ष हे सारे कथेत सहजपणे मिसळते. कुठेही भावनांचा अतिरेक नाही, नाट्यमयतेचा आग्रह नाही. दीड-दोन तासांत संपणाऱ्या मनोरंजनपटांच्या काळात अडीच तासांहून अधिक वेळ चालणारा हा चित्रपट मात्र संथ लयीने पुढे सरकतो. एखाद्या विलंबित ख्यालाप्रमाणे तो शांतपणे सुरू राहतो.‘वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स’ हे शीर्षकही अर्थपूर्ण आहे. सुरुवातीला एकमेकांसाठी अनोळखी असलेली माणसे हळूहळू एकमेकांचा आधार बनतात. कारण कुटुंब केवळ रक्ताच्या नात्यांनी तयार होत नाही; ते तयार होते काळजीने, स्वीकाराने आणि एकमेकांसाठी थांबण्याच्या तयारीने. आयुष्याच्या गर्दीत अशी माणसे भेटली, की अनोळखीपणाचेही घर होते... हेच या चित्रपटाचे हळुवार, पण मनाला भिडणारे सांगणे आहे..चित्रपटाचे नाव : वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स (२०२६)लेखक, दिग्दर्शक : अँथनी चेनछायाचित्रण : तेओ गे हियानसंकलन : होपिंग चेनसंगीत : किन लिऑन, थॉमस फोगेनकलाकार : येओ यान यान, कोह जिया लेर, अँडी लिम, रेजीन लिमकालावधी : १५७ मिनिटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.