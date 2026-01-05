Election: निवडणूक की सत्तेचा सौदा? मतदारांचा विश्वास तुटतोय, मतदान टक्केवारी कमी होणार? मनपा निवडणुकांपूर्वीच प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत. मात्र असे असले तरी प्रत्यक्षात ही लढत मतदानाच्या आधीच संपल्याचा सूर राज्यभर उमटू लागला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासूनच राजकारणाने असा वेग घेतला की निवडणूक प्रक्रियेचा आत्माच धोक्यात आला आहे..उमेदवारांची पळवापळवी, फोडाफोडीचे राजकारणमहाराष्ट्र महापालिका निवडणूक जाहीर होताच पक्षांमधून उमेदवारांची खुलेआम पळवापळवी सुरू झाली. कुणी ऐनवेळी पक्ष बदलतोय, कुणी बंडखोर म्हणून उभा राहतोय, तर कुणाला रातोरात माघार घ्यायला लावली जात होती. सत्ता आणि दबाव यांचा वापर करून उमेदवार ‘सेट’ करण्याचे राजकारण उघडपणे दिसून आले आहे. तर या निवडणुकीसाठी पैशाचा वापर केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे..BJP, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी… BMC साठी २२७ वॉर्डमधील उमेदवारांची लाँग लिस्ट; कोण कुठून मैदानात? पाहा एका क्लिकवर.बिनविरोध निवडींचा पाऊस, पण लोकशाहीचा दुष्काळअनेक महानगरपालिकांमध्ये आणि प्रभागांमध्ये बिनविरोध निवडी झाल्या आहेत. वरवर पाहता हे पक्षांसाठी यश असले, तरी यामुळे सामान्य मतदारांच्या मनात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला मतदानाची संधी मिळणार नाही का? असा सूर मतदारांमधून उमटल्याचे दिसून आले आहे. यातूनच बिनविरोध निवडी म्हणजे लोकशाहीचा विजय नसून लोकशाही प्रक्रियेचा पराभव असल्याची भावना वाढत आहे..निवडणूक आधीच ‘मॅच फिक्स’या सगळ्या घडामोडींमुळे मतदारांमध्ये एकच चर्चा आहे ती म्हणजे, “निवडणूक ही फक्त औपचारिकता उरली आहे का?” उमेदवार आधीच ठरवले जात असतील, निकाल व्यवस्थापनातून ठरत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी मतदानासाठी घराबाहेर का पडावे, असा सवाल लोक विचारू लागले आहेत..मतदारांचा विश्वास ढासळतोयराजकीय कुरघोडी, सत्तेसाठी चाललेली सौदेबाजी आणि नैतिकतेचा अभाव यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणात ढासळला आहे. याचा थेट परिणाम मतदान टक्केवारीवर होण्याची दाट शक्यता आहे. “आमचा मताचा अधिकार निरर्थक ठरत असेल, तर मतदान कशासाठी?” अशी भावना मतदारांमध्ये रुजत चालली आहे..TMC Election: ठाणे महापालिकेत ‘बंडखोर फॅक्टर’! महायुती–महाविकासच्या रणनीतींना धक्का; सत्ता समीकरण बदलणार, किती उमेदवार मैदानात?.या सगळ्या प्रकारांकडे निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि यंत्रणा फक्त प्रेक्षक म्हणून पाहत आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. बिनविरोध निवडी, रात्री-अपरात्री होणारे निर्णय, उमेदवारी रद्द-बहाली या सगळ्यांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय निर्माण झाला आहे. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार असले, तरी या निवडणुकीचा खरा निकाल आधीच लागला आहे का, हा प्रश्न राज्यभर घुमतोय. जर हीच परिस्थिती राहिली, तर निवडणूक ही लोकशाहीची उत्सव न राहता सत्ताधाऱ्यांचा सौदा बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याची सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे सामान्य मतदाराला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.