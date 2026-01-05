Blog | ब्लॉग

Election: निवडणूक की सत्तेचा सौदा? मतदारांचा विश्वास तुटतोय, मतदान टक्केवारी कमी होणार? मनपा निवडणुकांपूर्वीच प्रश्नचिन्ह

Maharashtra Municipal Election News: महाराष्ट्र महापालिका निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहे. १५ जानेवारीला २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर १६ जानेवारीला निकाल लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत. मात्र असे असले तरी प्रत्यक्षात ही लढत मतदानाच्या आधीच संपल्याचा सूर राज्यभर उमटू लागला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासूनच राजकारणाने असा वेग घेतला की निवडणूक प्रक्रियेचा आत्माच धोक्यात आला आहे.

