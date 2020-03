Coronavirus : पुणे विभागात बेघरांसाठी २१४ निवारागृहे; ६४ हजार ९२६ विस्थापितांची सोय

पुणे - कोरोनामुळे घेतलेल्या लॉकडाऊन काळात बाहेर पडलेल्या कामगारांसह बेघर नागरिकांसाठी विभागात 214 निवारागृहे (शेल्टर होम) सुरु करण्यात आली आहेत. त्यात 64 हजार 926 नागरिकांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाऊनच्या कालावधीत बेघर झालेले नागरिक, विस्थापित तसेच परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य, व भोजनाची व्यवस्था करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने अडकलेल्या व बेघर नागरिकांसाठी निवारागृहे सुरू करण्यात आली आहेत. पुणे विभागातील पुणे जिल्ह्यात 42 निवारागृहे ( 12 हजार 460 नागरिक), सातारा जिल्ह्यात 143 निवारागृहे (4 हजार 688 नागरिक), सांगली जिल्ह्यात 16 निवारागृहे (1 हजार 306 नागरिक), सोलापूर जिल्ह्यात 2 निवारागृहे,(62 नागरिक) कोल्हापूर जिल्ह्यात 11 निवारागृहे ( 46 हजार 410 नागरिक) असून एकूण 64 हजार 926 विस्थापित कामगार व बेघरांची करण्यात आली आहे. बेघर तसेच विस्थापित कामगारांसाठी निवारागृहात अन्नधान्य, भोजन, पाणी, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती डॉ.म्हैसेकर यांनी दिली. जमावबंदी व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर कामगार व नागरिकांनी आहे त्याच ठिकाणी थांबून निवारागृहात रहावे. आपल्या गावी अथवा परराज्यात जाण्यासाठी प्रवास करू नये, असे आवाहन डॉ. म्हैसेकर यांनी केले आहे.

