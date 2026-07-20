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Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा एआयद्वारे बनावट व्हिडिओ; सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांची साडेनऊ लाखांची ऑनलाइन फसवणूक

AI-Generated Fake Video Triggers Investment Scam: निर्मला सीतारामन यांच्या AI-निर्मित बनावट व्हिडिओवर विश्वास ठेवल्याने वरोरा येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांची 9.46 लाखांची फसवणूक झाली.
Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वरोरा: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच शेअर बाजारातील नामवंत तज्ज्ञांच्या नावाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या बनावट व्हिडिओ तयार करण्यात आला.

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