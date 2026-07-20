Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा एआयद्वारे बनावट व्हिडिओ; सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकांची साडेनऊ लाखांची ऑनलाइन फसवणूक

वरोरा: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच शेअर बाजारातील नामवंत तज्ज्ञांच्या नावाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या बनावट व्हिडिओ तयार करण्यात आला. .या व्हिडिओच्या माध्यमातून येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक बलवंत परशुराम घडले यांची तब्बल ९ लाख ५० हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी वरोरा पोलिसांनी सायबर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक बलवंत परशुराम घडले हे फेसबुकवर व्हिडिओ रील पाहत असताना त्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा असल्याचा भास निर्माण करणारा एक व्हिडिओ दिसला. या व्हिडिओमध्ये शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास अल्पावधीत मोठा आर्थिक परतावा मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता..Kolhapur Heavy Rainfall Latest Update : 8 दिवसांच्या दडीनंतर कोल्हापुरात मुसळधार! गगनबावड्यात 76 मिमी पाऊस, पंचगंगेचीही पातळी वाढली; 15 बंधारे पाण्याखाली.तसेच, २२ हजार रुपयांची गुंतवणूक केल्यास दरमहा ४० ते ८० हजार रुपयांचा नफा मिळेल, असे हिंदी भाषेत सांगण्यात आले होते. या योजनेचा व्यवस्थापक अयान प्रणव असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अयान प्रणव याने संपर्क साधून योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रारंभीची रक्कम भरण्यास सांगितले. तेव्हा घडले यांनी पत्नीच्या मोबाइलवरील गुगल पेद्वारे २२ हजार २० रुपये पाठविले. त्यानंतर विविध मोबाईल क्रमांकांवरून संपर्क साधून वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात आले..फिर्यादीने १४ ऑक्टोबर २०२५ ते २० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत विविध व्यवहारांद्वारे एकूण ९ लाख ४६ हजार २२० रुपये संबंधित खात्यांमध्ये जमा केले. मात्र, अनेक दिवस उलटल्यानंतरही कोणताही आर्थिक परतावा मिळाला नाही. तसेच संबंधित व्यक्तींशी संपर्कही तुटल्याने आपली फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्यानंतर फिर्यादीने १७ जुलै रोजी वरोरा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी सायबर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे..सोनम वांगचुक उपोषण सोडण्यास तयार, पण ठेवल्या ३ अटी; खासदारांना पत्र."सोशल मीडियावरील बनावट गुंतवणूक जाहिरातीला बळी पडून साडेनऊ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला असून आरोपींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे." - ओमप्रकाश सोनटक्के, पोलिस निरीक्षक, वरोरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.