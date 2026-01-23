Crime News : बायको आहे की हैवान, बिर्याणीत झोपेच्या गोळ्या टाकून पतीची केली हत्या, नंतर मृतदेहाजवळ बसून रात्रभर बघितले पॉर्न व्हिडीओ

एका महिलेनं प्रियकराच्या मदतीनं पतीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यात हा संपूर्ण प्रकार घडला. याप्रकरणी महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे पतीच्या हत्येनंतर तिने मृतेदाहाच्या शेजारी बसून रात्रभर अश्लील व्हिडीओ बघितल्याचं तपासात पुढं आलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, माधुरी असं आरोपी महिलेचं नाव असून गोपी असं तिच्या प्रियकराचं नाव आहे. तसेच लोकम शिवंगाराजू असं तिच्या पतीचं नाव आहे. गुरुवारी रात्री तिने तिच्या पतीसाठी बिर्याणी केली होती. त्यात तिने झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या होत्या. ती बिर्याणी तिने त्याला खायला दिली. जेवण करताच काही मिनिटांनी तिचा पती गाढ झोपी गेला. तो झोपी गेल्याची खात्री पटताच तिने प्रियकराला फोन करून घरी बोलवले..Crime: पालकांनी पोटच्या अल्पवयीन मुलीला क्रूरपणे संपवलं; नंतर रात्री अंत्यसंस्कार, धक्कादायक कारण समोर.दोघांनी मिळून शिवंगाराजूची गळा दाबून हत्या केली. तसेच संपूर्ण रात्रभर त्याच्या मृतदेहाजवळ बसून अश्लील व्हिडीओ बघितले. दरम्यान, सकाळ होताच, तिने पतीला हार्ट अटॅक आल्याची अफवा पसरवली. त्यामुळे अनेक गावकरी त्या ठिकाणी जमा झाले. त्यानंतर शिवंगाराजूच्या कुटुंबियांनाही याची माहिती देण्यात आली. अशातच त्याच्या कुटुंबियांनी शवविच्छेदन करण्याची मागणी केली..Crime: म्हशीला दरवाजासमोरून नेऊ नका... पत्नीची विनंती, पण पतीचा पारा चढला, रागाच्या भरात धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.शवविच्छेदन अहवालात शिवगाराजूचा मृत्यू हार्ट अटॅकने नव्हे तर गळा दाबून करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पत्नीला चौकशीसाठी बोलवलं असता, तिने गुन्ह्याची कबुली दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.