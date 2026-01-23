Crime | गुन्हा

Crime News : बायको आहे की हैवान, बिर्याणीत झोपेच्या गोळ्या टाकून पतीची केली हत्या, नंतर मृतदेहाजवळ बसून रात्रभर बघितले पॉर्न व्हिडीओ

Wife Kills Husband With Sleeping Pills in Biryani : पतीच्या हत्येप्रकरणी एका महिलेला आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. पतीच्या हत्येनंतर तिने मृतेदाहाच्या शेजारी बसून रात्रभर अश्लील व्हिडीओ बघितल्याचं तपासात पुढं आलं आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
sakal

Shubham Banubakode
Updated on

एका महिलेनं प्रियकराच्या मदतीनं पतीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यात हा संपूर्ण प्रकार घडला. याप्रकरणी महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे पतीच्या हत्येनंतर तिने मृतेदाहाच्या शेजारी बसून रात्रभर अश्लील व्हिडीओ बघितल्याचं तपासात पुढं आलं आहे.

Andhra Pradesh
crime
crime marathi news
domestic violence in India

