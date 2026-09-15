Kolhapur Crime News: नवे पारगावात मध्यरात्री सशस्त्र दरोडा; ११ वर्षीय मुलीच्या गळ्याला कोयता, महिलेला मारहाण, साडेपाच तोळे सोने व रोकड लुटली

घुणकी, : नवे पारगाव (ता. हातकणंगले) येथील पाराशरनगरमध्ये रविवारी मध्यरात्री घरात घुसू चोरट्यांनी सशस्त्र चोरी केली. महिलेला लोखंडी गजाने मारहाण केली, तसेच ११ वर्षीय मुलीच्या गळ्याला कोयता लावून धमकावले. चोरट्यांनी सुमारे साडेपाच तोळे सोने आणि ३२ हजार रुपये रोख असा एकूण ३ लाख ४० हजारांचा ऐवज लुटला..घटनेची नोंद पेठवडगाव पोलिस ठाण्यात झाली आहे. पोलिस आणि घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, पाराशर नगरमध्ये औदुंबर दत्तात्रय साळुंखे आणि दिगंबर दत्तात्रय साळुंखे सख्खे भाऊ एकाच बंगल्यात राहतात. रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी कडी-कोयंडा उचकटून घरात प्रवेश करून लाईट बंद केले. दरम्यान रेश्मा दिगंबर साळुंखे या स्विच बोर्डाकडे गेल्या असता चोरट्यांनी त्यांच्यावर लोखंडी गजाने प्रहार केला. त्यांच्या आवाजाने दोन्ही घरातील सर्वजण जागे झाले..Kolhapur Crime News : कोल्हापुरात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा! किरकोळ वादातून दोन निर्घृण खून, सख्खा भाऊ बनला पक्का वैरी.Chhatrapati Sambhajinagar: कात्रीने कान कापून वृद्धेचे दागिने ओरबाडले; शिल्लेगावात चोरट्यांचा धुडगूस.त्याचवेळी ११ वर्षीय स्वरालीच्या गळ्याला चोरट्यांनी कोयता लावून धमकावले. घाबरलेल्या महिलांनी ‘तुम्हाला जे हवे ते घ्या, पण आम्हाला काही करू नका, ’ अशी विनवणी केली. त्यानंतर चोरट्यांनी मंगळसूत्र, बोरमाळ, गंठण, ठुशी आणि कानातील रिंगा काढून घेतल्या. यानंतर चोरट्यांनी सर्वांना कोंडून ठेवले. दोन्ही घरांतील बेडरूममधील दोन तिजोऱ्या उचकटून त्यातील रोख ३३ हजार रुपये, मोबाईल, कागदपत्रांसह बॅग आणि सोन्याचे दागिने असा एकूण सुमारे ३ लाख ४० हजारांचा ऐवज घेऊन ते पसार झाले.चोरटे निघून गेल्यानंतर कुटुंबियांनी शेजाऱ्यांना उठवून त्यांच्या मोबाईलवरून वडगाव पोलिसांशी संपर्क साधला. मध्यरात्रीच वडगाव पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. सकाळी श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले, मात्र ते घटनास्थळाभोवतीच घुटमळले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल ठाकूर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक गोरख चौधरी करीत आहेत. चोरट्यांनी शेजाऱ्याच्या घराला दोनदा बाहेरून कडी लावली दरोडा टाकण्यापूर्वी चोरट्यांनी शेजारी राहणारे बसवराज बिराडे यांच्या घराला बाहेरून कडी लावली होती. बिराडे रात्री बाराच्या सुमारास बाहेरून आले असता कडी लागलेली पाहून त्यांनी पत्नीला विचारणा केली, पण त्यांनी आपण कडी लावली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर चोरट्यांनी पुन्हा दुसऱ्यांदा त्यांच्या घराला बाहेरून कडी लावल्याचे समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.