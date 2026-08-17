Ashlesha Mangale Sawantwadi Case: कोल्हापूरच्या २२ वर्षीय आश्लेषानं सावंतवाडीत संपवलं आयुष्य, ३ वर्षांपूर्वी झालेली वनरक्षक

सावंतवाडी : आंबोली वन परिमंडळात केसरी वनरक्षकपदी कार्यरत असलेल्या युवतीने माडखोल धवडकी येथील एका घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. आश्लेषा सागर मांगले (वय २२, रा. आजरा) असे तिचे नाव असून, ही घटना आज दुपारी अडीचच्या सुमार घडली. आत्महत्येचे कारण उशिरापर्यंत समजू शकले नाही. .येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग वन खात्यामध्ये आश्लेषा सेवेत रुजू झाल्या होत्या. त्यांच्यावर आंबोली वन परिक्षेत्रातील केसरी वनरक्षक पदाची जबाबदारी होती..Nagpur Crime News: प्रेमसंबंधातून पतीची हत्या! दारू पाजून रॉडने हल्ल्यानंतर ओढणीने नाक-तोंड दाबले, पत्नीनेच रचले षडयंत्र.त्या माडखोल धवडकी येथे राहत होत्या. आज सुटी असल्याने दिवसभर घरातच होत्या. तर उशिरापर्यंत बाहेर न आल्याने गोवेकर यांना संशय आला. त्यांनी दरवाजा ठोठावला. मात्र, आतून काहीच प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे त्यांनी दरवाजा उघडून आत पाहिले असता तिने ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आले..Government Schools in Maharashtra: सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट; अभिजित दीपकेंची टीका; ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ अभियान सुरू.यावेळी पोलिसांना कळविले. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक हर्षद हिंगे, पोलिस उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक, पोलिस महेश जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. यावेळी वनखात्याचे अधिकारी यांनाही पाचारण करण्यात आले. वनविभागाचे देवसू येथील अधिकारी यांनी पोलिसांना माहिती दिली. याबाबत पूजा गोवेकर यांनी पोलिस ठाण्यात खबर दिली. त्यावरून आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. याबाबत अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.