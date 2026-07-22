Crime | गुन्हा

Badlapur Crime News: साडीच्या हट्टापायी पतीचा घेतला जीव, डोक्यात कुकरने वार अन् गळा आवळला

Woman Arrested in Badlapur: बदलापूर गुन्हा प्रकरणात साडीच्या वादातून पत्नीने पतीची हत्या केल्याचा आरोप असून ठाणे गुन्हेगारी मध्ये शवविच्छेदनातून धक्कादायक माहिती समोर आली.
Badlapur Crime News

Badlapur Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर: साडी घेऊन देण्याच्या मागणीवरून झालेल्या वादातून बदलापूर पूर्वेतील शिरगाव येथे पत्नीने कुकरने डोक्यावर वार करून व गळा आवळून पतीची हत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. १९) घडली. सुरुवातीला मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे भासवण्यात आले होते.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
badlapur