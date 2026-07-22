Badlapur Crime News: साडीच्या हट्टापायी पतीचा घेतला जीव, डोक्यात कुकरने वार अन् गळा आवळला

बदलापूर: साडी घेऊन देण्याच्या मागणीवरून झालेल्या वादातून बदलापूर पूर्वेतील शिरगाव येथे पत्नीने कुकरने डोक्यावर वार करून व गळा आवळून पतीची हत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. १९) घडली. सुरुवातीला मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे भासवण्यात आले होते..हरीराम सिंग असे मृत पतीचे नाव असून, पोलिसांनी पत्नी सुनीता देवीला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता तिने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, तिच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. पत्नीने नैसर्गिक मृत्यू असल्याचा बनाव रचला होता. पण शवविच्छेदन अहवालातून धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला..Mumbai Thane Rain Traffic : मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा जोर; पुढील २४ तास महत्त्वाचे, वाहतूक कोंडीची काय आहे स्थिती?.बेपत्ता तरुणाचा मृतदेह सापडलामुरबाड: नाणेघाट येथे फिरण्यासाठी आलेल्या पुणे जिल्ह्यातील २३ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह मुरबाड तालुक्यातील धसईजवळील काटेवाडी धबधब्यात मंगळवारी सकाळी आढळून आला. दत्ता विनायक लोंढे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. दत्ता लोंढे हा सोमवारी चार मित्रांसह नाणेघाट येथे फिरण्यासाठी आला होता..Petrol-Diesel Price Today: अमेरिकेत पेट्रोल महागल्यानंतर आज भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर अपडेट! मुंबई-पुण्यात काय आहे भाव?.अनैतिक संबंधातून शेतकऱ्याचा जीव घेतलाठाणे: शहापूर तालुक्यातील खरपत येथे शेतकरी वामन निरगुडा (५२) यांच्या खुनाचा उलगडा ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी ४८ तासांत केला. मयताच्या पत्नीशी असलेले अनैतिक संबंध अडथळा ठरत असल्याने त्याची हत्या केल्याची कबुली आरोपी धनेश मेगाळ (३५) याने दिली. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.