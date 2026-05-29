विष घेतलेल्या मुलाच्या मृत्यूनंतर सावत्र आईनेही संपवले जीवन; प्रेमसंबंधाचा धक्कादायक शेवट

बीड : नात्याच्या मर्यादा ओलांडणाऱ्या एका प्रेमसंबंधाचा धक्कादायक, दुर्दैवी शेवट झाल्याची घटना केज आणि अंबाजोगाई परिसरात उघडकीस आली. बदनामीच्या भीतीने २१ वर्षीय मुलाने विष प्राशन करून जीवन संपविले. हा धक्का सहन न झाल्याने त्याच्या सावत्र आईने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अनिल साहेबराव पवार (वय २१) आणि अनिता साहेबराव पवार (दोघे रा. सोनी जवळा, ता. केज) अशी मृतांची नावे आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनी जवळा येथील साहेबराव पवार यांचा पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर, त्यांनी चार वर्षांपूर्वी अनिताशी दुसरे लग्न केले होते. दरम्यान, साहेबराव यांच्या पहिल्या पत्नीचा मुलगा अनिल याचे आपल्या सावत्र आईसोबतच प्रेमसंबंध जुळले. त्यातून अनिल आणि अनिता काही दिवसांपूर्वी घरातून पळून तेलंगणा राज्यात गेले होते. याप्रकरणी साहेबराव पवार यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती..अंबाजोगाई आणि केज पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून मोबाइल लोकेशन शोधले. त्यानुसार पोलिसांनी दोघांना तेलंगणतून ताब्यात घेतले आणि गावी आणले होते. अनैतिक संबंधाची वाच्यता झाल्यामुळे पुढील बदनामीच्या भीतीने अनिल नैराश्यात होता. त्यातून त्याने विषारी औषध प्राशन केले. नातेवाइकांनी अंबाजोगाई येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान चार दिवसांनी अनिलचा मृत्यू झाला..रुग्णालय परिसरात गळफासअनिलच्या मृत्यूबाबत माहिती कळताच अनिताला धक्का बसला. तिने शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरातील झाडाला गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली. याबाबत शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर धपाटे यांनी अंबाजोगाई शहर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक शरद जोगदंड, उपनिरीक्षक कांदे व मंगेश भोले घटनास्थळी दाखल झाले. डॉ. नीलेश पुरी, डॉ. नितीन साखरे यांनी तपासणी करून अनिताला मृत घोषित केले. पोलिसांनी पंचनामा केला आहे.