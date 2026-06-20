Crime | गुन्हा

Patna: धक्कादायक घटना! ३० वर्षीय युतवतीवर सामूहिक अत्याचार... गुप्तांगात आढळला काडतूस व लाकडाचा तुकडा, अरोपी मोकाट

Alleged Crime Shocks Bihar: बिहारमधील बेगुसराय येथे ३० वर्षीय तरुणीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
Patna

Patna

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाटणा: बिहारमधील बेगुसराय येथे एका ३० वर्षीय युवतीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या आणि तिच्या गुप्तांगात काडतूस व लाकडाचा तुकडा आढळल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी आठ दिवस उलटूनही आरोर्पीना अटक न झाल्याने चकिया पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजीव कुमार रंजन यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

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