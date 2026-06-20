Patna: धक्कादायक घटना! ३० वर्षीय युतवतीवर सामूहिक अत्याचार... गुप्तांगात आढळला काडतूस व लाकडाचा तुकडा, अरोपी मोकाट

पाटणा: बिहारमधील बेगुसराय येथे एका ३० वर्षीय युवतीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या आणि तिच्या गुप्तांगात काडतूस व लाकडाचा तुकडा आढळल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी आठ दिवस उलटूनही आरोर्पीना अटक न झाल्याने चकिया पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजीव कुमार रंजन यांना निलंबित करण्यात आले आहे..चकिया पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चार ते पाच जणांनी महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी कथित घटनेदरम्यान काढलेली अश्लील छायाचित्रेही प्रसारित केली. प्रारंभीच्या वैद्यकीय तपासणीत महिलेच्या शरीरात काडतूस व लाकडाचा तुकडा असल्याचे निदर्शनास आले नव्हते. आठवडाभर तीव्र वेदना सहन केल्यानंतर गुरुवारी महिलेच्यागुप्तांगातून काडतूस बाहेर पडले. त्यानंतर रुग्णालयात डॉक्टरांनी लाकडाचा तुकडा काढला..Sangli: पोलिस मुख्यालयासमोर कॅफेत अंधाऱ्या खोल्या, 'कपल्स फ्रेंडली' मिनी लॉजमध्ये अश्लील कृत्ये.पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, याच आरोपींनी फेब्रुवारीत तिच्या घरात घुसून बलात्काराचा प्रयत्न व छेडछाड केली होती. तेव्हा पोलिसांनी एफआयआर नोंदविण्यास विलंब केल्याचा आरोप आहे. पीडितेने रामू, सूरज, नितीश आणि चंदन ऊर्फ टोकन अशी आरोपींची नावे सांगितली. पीडिता आणि तिच्या पतीने पोलिसांवर प्रकरण गांभीयनि न घेतल्याचा आरोप केला आहे..१२ जूनला तक्रार दिल्यानंतर सुरुवातीला केवळ मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आरोपीना पकडण्यासाठी शोधमोहीम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी याच आरोपींनी पीडितेच्या घरात घुसून बंदुकीचा धाक दाखवत लूट केल्याचा आरोपही पीडितेने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.