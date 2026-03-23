Chhatrapati Sambhajinagar: व्यावसायिकाला डोळ्यात मिरची पूड टाकून लुटले; जेवणाची ऑर्डर देण्यासाठी बोलावले;दागिन्यासह रोख रक्कम पळविली

छत्रपती संभाजीनगर: एका केटरिंग व्यावसायिकाला वास्तुशांतीच्या जेवणाची ऑर्डर द्यायच्या बहाण्याने बोलावले. तेथे जाताच डोळ्यात मिरची पूड टाकून रॉडने मारहाण केली. यानंतर कानातील चार ग्रॅमच्या बाळ्या आणि ५५ हजार ९०० रुपये रोख लुटल्याची घटना सातारा परिसरातील प्रभू हॉटेलच्या मागे बुधवारी (ता. १८) घडली. याबाबत शनिवारी (ता. २१) सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..याप्रकरणी सागर प्रकाश सरदार (वय ३२, रा. सुदर्शन सोसायटी, आयटीआय कॉलेजच्या पाठीमागे, वेदांतनगर) यांनी तक्रार दिली. ते केटरिंगचा व्यवसाय करतात. १७ मार्चला कुंभेफळ येथे होते. तेव्हा त्यांना एका नंबरवरून फोन आला. त्यांनी खुलताबाद येथे भंडाऱ्यात बनविलेली साबुदाणा खिचडी आम्हाला आवडली. तेव्हा मी तुमचे कार्ड घेतले होते. वास्तुशांतीचा कार्यक्रम असल्याने ऑर्डर द्यायची असल्याचे सांगण्यात आले. संध्याकाळी फोन केला तर फोन बंद होता..त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सांयकाळी फोन केला. तेव्हा त्यांनी प्रभू हॉटेल जवळ बोलावले. सरदार तेथे गेले, परंतु तिथे कुणीच नव्हते. परत घराकडे निघाले तेव्हा रेल्वेस्थानका जवळ फोन आला. पुन्हा तेथे गेले तेव्हा दोघे दुचाकीसह तेथे दिसले. त्यांना मेन्यूबाबत विचारले, तेव्हा घरी चला तेथे भाऊ आहे. त्याला विचारून मेन्यू ठरवू असे सांगितले. एक बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी थांबविले. त्यानंतर डोळ्यात मिरची पूड टाकली..नंतर तोंड दाबून तोंडात रुमाल टाकला. लाकडी दांड्याने व लोखंडी रॉडने मारहाण केली. यात सरदार यांच्या पायाला, हातावर, पाठीवर कमरेवर, दंडावर मार लागल्याने ते जखमी झाले. यानंतर आरोपींनी त्यांच्या कानातील दोन सोन्याच्या बाळ्या, मोबाइल, रोख असा ८५ हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल काढून घेऊन तेथून धूम ठोकली..गंभीर जखमी अवस्थेत घरीयानंतर मदतीसाठी मोबाइल जवळ नाही. त्यात गंभीर जखमी अशा अवस्थेत ते रात्री दहाला कसे बसे घरी पोचले. सुरवातीला एका खासगी रुग्णालयात त्यानंतर घाटी रुग्णालयात त्यांनी उपचार घेतले. त्यानंतर पोलिसांत तक्रार दिली.