Chhatrapati Sambhajinagar: विवाहित शिक्षिकेवर पीएसआयचा अत्याचार!; उपायुक्तांचा रायटर असलेल्या संशयिताने दाखविली बदनामीची भीती

छत्रपती संभाजीनगर: उपायुक्तांचा रायटर असलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकाने प्रेमाचे आमिष देऊन एका ४८ वर्षीय विवाहित शिक्षिकेशी दोनवेळा जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. यानंतर बदनामीची भीती दाखवून तिच्यावर अत्याचार केले. जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून मारहाण करत मोबाइल हिसकावत तिला रस्त्यावर लोटले. .याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक हरीश माधवराव खटावकर ( वय ५३, रा. सारा वैभव, जटवाडा रोड) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे. प्रकरणी ४८ वर्षीय विवाहित शिक्षिकेने तक्रार दिली..Aamir Khan Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खानची पहिली प्रतिक्रिया; '3 इडियट्स'मधील रँचोबाबत केला मोठा खुलासा.त्यानुसार, पीडिता खासगी शाळेत शिक्षिका असून, चार वर्षांपूर्वी पीडितेची खटावकरशी ओळख झाली. तिने आपण विवाहित असल्याचे सांगितले. तसेच आपल्या पतीला याबाबत माहिती झाल्यास तो आपल्याला जिवंत सोडणार नाही असे सांगितले..त्यावर खटावकरने तुझ्या पतीला काहीच कळू देणार नसल्याचे सांगितले. नंतर एका हॉटेलमध्ये बोलावून तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घरातील इंटेरिअर दाखविण्याच्या बहाण्याने जटवाडा रोडवरील राहत्या घरी बोलावून पुन्हा अत्याचार केला..Petrol-Diesel Price: १७ जुलैला इंधनाचे ताजे दर जाहीर! कच्चे तेल १२ टक्क्याने महागल्यानंतर महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल कितीला?.पती-पत्नीत वाद आणि संशयित घरीबुधवारी या कारणावरून पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू असताना संशयित आरोपी त्यांच्या घरी आला. त्यानंतर इमारतीच्या पार्किंगमध्ये महिलेला जबरदस्तीने कारच्या मागच्या सीटवर बसवले. तोदेखील तिच्यासोबत मागच्या सीटवर बसला. त्यानंतर त्याने कारचालकाला गाडी काढण्यास सांगितले. त्यादरम्यान आरोपीने पीडितेला शिवीगाळ व मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकारानंतर अनोळखी व्यक्तीच्या मोबाइलवरून महिलेने मुलाशी संपर्क साधत ती घरी पोचली. त्यानंतर तिने पतीला संपूर्ण प्रकार सांगितला. दोघांनी जवाहरनगर पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिली....पण तो ठाण्यात आलाच नाहीरात्री दोन पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक जवाहरनगर ठाण्यात आले. त्यांनी संशयित खटावकर याला गुन्ह्याची कल्पना देऊन ठाण्यात बोलावले. मात्र, खटावकर याने नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.