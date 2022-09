By

जळगाव : रुग्णालयात उपचाराच्या नावे गेलेला न्यायबंदी सायंकाळी कारागृहात येताना दारूच्या नशेत तर्रर्र पोचला. त्यास आत घेण्यास नकार दिलेल्या कारागृह रक्षकाला शिवीगाळ व दमदाटी करून ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या चिंग्या ऊर्फ चेतन आळंदे याला अखेर नाशिक कारागृहात रवाना करण्यात आले आहे. (Chingya aka Chetan Alande sent to Nashik Jail for drinking Jalgaon Latest Marathi News)

कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला न्यायबंदी चेतन आळंदे ऊर्फ चिंग्या व भगवान लक्ष्मण सुरवाडे यांना पोलिस मुख्यालयातील कर्मचारी उमेश धनगर सकाळी उपचारासाठी जिल्हा वैद्यकीय रुग्णालयात घेऊन गेले होते. उपचारानंतर कैद्यांची कारागृहात तपासणी केली असता, चिंग्या हा दारूच्या नशेत असल्याचे उघडकीस आले.

वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी गजानन पाटील व एस. पी. कवार यांनी बंदीला ताब्यात घेऊन टाकण्याचे आदेश दिले होते. दारूच्या नशेतील बंद्याला कारागृहात घेतल्यानंतर ‘मला गेटमध्ये उशिरा का घेतले’, असे म्हणत त्याने पोलिसांना अश्लील शिवीगाळ करीत पोलिसाला ठार मारण्याची धमकी दिली होती.

याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कारागृहात घडलेल्या प्रकरणाची पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी गंभीर दखल घेतली. तसेच कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या चेतन आळंदे उर्फ चिंग्याची रविवारी नाशिक कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

कैदी पार्टी पुन्हा चर्चेत

मुख्यालयातील कैदी पार्टीचे अनेक किस्से यापूर्वी उजेडात आले आहेत. मुख्यालयांतर्गत कैद्यांची ने-आण करण्यासाठी लावल्या जाणाऱ्या ड्यूट्यांसाठी ठरावीकच पोलिस कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात येते. वारंवार तेच पोलिस येत असल्याने कैद्यांची त्यांच्या सोबत बऱ्यापैकी मैत्री होऊन मग नंतर हव्या तशा पद्धतीने त्या पोलिसांना वाकवले जाते.

तारखेवर आणल्यानंतर कैद्यांकडून पैसे घेऊन त्यांना दारू, चिकन, मटणासह इतर सेवासुविधा पुरविल्या जातात. चिंग्याला दारू पेऊ देणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार असून, चौकशीअंती त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा: ‘लम्पी’वर रामबाण उपाय कडुनिंबाचा धूर! घाबरू नका, काळजी घ्या!