Chh.Sambhajinagar Crime News: पत्नीची छेड काढल्याचा राग मनात धरला; कट रचून लेबर कंत्राटदाराचे अपहरण, करमाड एमआयडीसीत हत्या

छत्रपती संभाजीनगर (करमाड) : पत्नीची छेड काढल्याच्या रागातून कट रचून लेबर कंत्राटदाराचे अपहरण करत त्यांची हत्या केल्याचा प्रकार करमाड एमआयडीसी परिसरात उघडकीस आला. इंद्रजित बाबूराव खुळे (वय ५१, रा. गोलटगाव) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून दोघांना गजाआड केले; तर मुख्य संशयित ऋषभ श्रीवास्तवसह आणखी एक आरोपी फरार आहे..इंद्रजित खुळे हे २३ ऑक्टोबरला बेपत्ता झाले होते. त्यांचे पुतणे विशाल खुळे यांच्या तक्रारीवरून अपहरणाचा गुन्हा नोंद झाला. दरम्यान, तीन नोव्हेंबरला एमआयडीसीतील सी-५, प्लॉट क्रमांक पाचजवळील एका चेंबरमध्ये जळालेल्या अवस्थेत खुळे यांचा मृतदेह आढळला..पोलिसांनी तपास केला असता प्रियम कुशवाह याच्या गैरहजेरीत कंत्राटदार खुळेंनी काम देण्याच्या बहाण्याने त्याच्या खोलीवर जात पत्नीची छेड काढली..हा प्रकार पत्नीने प्रियमला सांगताच, त्याने साथीदारांच्या मदतीने खुळे यांचे अपहरण केले. यानंतर निर्जन प्लॉटवर लोखंडी पाइप व सिमेंटच्या विटांनी डोक्यात वार करून त्यांची हत्या केली; तसेच पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह चेंबरमध्ये टाकून पेट्रोल ओतून जाळला. याप्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.उत्तर प्रदेशातून दोघांना अटक.दरम्यान, स्थानिक गुन्हे शाखा व करमाड पोलिसांच्या पथकाने तांत्रिक माहितीआधारे उत्तर प्रदेशातील कन्नौज गाठून तिर्वा येथून प्रियम वीरेंद्रसिंह कुशवाह (वय १९) आणि रवी आसाराम कुशवाह (वय २१) या दोघांना अटक केली. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. मुख्य संशयित ऋषभ श्रीवास्तव व तिसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातून दोघांना अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.