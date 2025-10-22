ऐन दिवाळीच्या सणात एक धक्कादायक घटना घडली, ज्याने सर्वांनाच हादरवून सोडले. संशयाच्या आगीत स्वत:वर नियंत्रण गमावून एका पत्नीने पतीवर उकळते पाणी आणि अॅसिड टाकून त्याला जखमी केले. या भयानक घटनेत 33 वर्षीय रौनक नावाच्या तरुणावर क्रूर हल्ला झाला. पोलिसांनी आरोपी पत्नीला अटक केली असून तिच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत..अहमदाबादमध्ये राहणारा रौनक हा फूड डिलिव्हरीचे काम करायचा. तो आपल्या पत्नीसोबत वेजलपूर येथे राहत होता. दोघांचे लग्न दोन वर्षांपूर्वी झाले होते, पण गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्यात सतत भांडणे होत होती. पत्नीला रौनकचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याचा संशय होता. याच संशयातून मंगळवारी सकाळी त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.रौनकने सणाचा दिवस शांततेत घालवावा म्हणून चादर ओढून तो झोपला. पण पत्नीचा राग शांत झाला नाही. तिने उकळते पाणी आणून रौनकच्या अंगावर टाकले. वेदनेने किंचाळत रौनक उठून पळाला कपडे काढू लागला. पण पत्नीने थांबले नाही. तिने अॅसिडने भरलेली बाटली त्याच्यावर फेकली. या हल्ल्यात रौनक गंभीर जखमी झाला. त्याच्या किंचाळण्याने शेजारी धावले आणि पोलिसांना कळवले..Recharge Offers : दिवसाला फक्त 5 रुपयांत वर्षभराचा रिचार्ज; अनलिमिटेड कॉल, रोज 2GB डेटा, SMS अन् बरंच काही..बड्या कंपनीने आणली ऑफर.पोलिसांनी रौनकला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. आरोपी पत्नीला अटक झाली असून तपासात तिने संशयामुळे हे कृत्य केल्याचे कबूल केले. दिवाळीचा सण आनंद आणि प्रकाश घेऊन येतो पण या घरात संशयाने काळरात्र आणली. एका क्षणाच्या रागाने नाते तुटले आणि एक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. ही घटना सगळ्यांसाठी धडा आहे की संशय आणि राग यांना वेळीच आवर घालणे किती गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.