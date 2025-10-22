Crime | गुन्हा

Viral News : ही बाई आहे की हैवान? गाढ झोपलेल्या नवऱ्यावर टाकले उकलते पाणी, नंतर अ‍ॅसिडने केला हल्ला, धक्कादायक कारण समोर...

Crime news : दिवाळीच्या सणात संशयाच्या आगीतून पत्नीचा क्रूर हल्ला, नवऱ्याला उकळते पाणी आणि अ‍ॅसिडने जखमी केले
Viral News : ही बाई आहे की हैवान? गाढ झोपलेल्या नवऱ्यावर टाकले उकलते पाणी, नंतर अ‍ॅसिडने केला हल्ला, धक्कादायक कारण समोर...

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ऐन दिवाळीच्या सणात एक धक्कादायक घटना घडली, ज्याने सर्वांनाच हादरवून सोडले. संशयाच्या आगीत स्वत:वर नियंत्रण गमावून एका पत्नीने पतीवर उकळते पाणी आणि अ‍ॅसिड टाकून त्याला जखमी केले. या भयानक घटनेत 33 वर्षीय रौनक नावाच्या तरुणावर क्रूर हल्ला झाला. पोलिसांनी आरोपी पत्नीला अटक केली असून तिच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

