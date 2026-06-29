Wife Mental Harassment Case : घरात झाडू मारतो, भांडी घासतो, तरीही बायको मारहाण करते... तरुणाने व्हिडिओ शेअर करत संपवले जीवन

Faridabad Businessman Dies by Endlife in Shop : हरिणायातील फरिदाबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कपड्यांचे दुकान चालवणाऱ्या २८ वर्षीय व्यावसायिकाने दुकानातच गळफास घेऊन जीवन संपवले आहे. टोकाले पाऊल उचलण्यापूर्वी, त्याने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये त्याने आपली पत्नी आणि सासरच्या मंडळींवर मानसिक छळाचे गंभीर आरोप केले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, व्हिडिओमधील आरोपांसह या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीची ओळख राहुल (वय २८, रा. हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर-३) अशी पटली आहे. तो याच सेक्टरमध्ये कपड्यांचे दुकान चालवत होता.पोलिसांच्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी दुकानात जाण्यापूर्वी राहुल आपल्या आईला भेटण्यासाठी घरी गेला होता. त्यानंतर काही वेळातच त्याने दुकानात गळफास घेतला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली, मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पोस्टमार्टमसाठी हॉस्पिटलमध्ये पाठवला..कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, राहुलने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी ज्योती नावाच्या महिलेशी प्रेमविवाह केला होता. लग्नानंतर पत्नीला राहुलने आपल्या आई-वडिलांसोबत राहावे असे वाटत नव्हते, त्यामुळे तो वेगळा राहू लागला होता, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्याने नुकतेच कपड्यांचे नवीन दुकानही सुरू केले होते. .पत्नी आणि सासरच्यांकडून छळाचे आरोपमृत राहुलचे नातेवाईकांनी आरोप केला की, पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या छळामुळे राहुल बऱ्याच काळापासून मानसिक तणावाखाली होता. त्यांनी सांगितले की, पत्नीने राहुलविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला होता, ज्यामुळे तो प्रचंड तणावात होता. राहुलला त्याच्या आई-वडिलांना भेटण्यापासूनही रोखले जात होते, असा आरोपही कुटुंबीयांनी केला..इन्स्टाग्राम व्हिडिओमध्ये गंभीर आरोपआत्महत्या करण्यापूर्वी राहुलने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये त्याने पत्नी ज्योती, सासू वीणा, सासरे बिट्टू आणि मेहुणी नीतू यांच्यावर गंभीर आरोप केले. व्हिडिओमध्ये राहुलने दावा केला की, तो पत्नीसाठी घरातील सर्व कामे,जसे की झाडू मारणे आणि भांडी घासणे करायचा, तरीही त्याला शारीरिक छळाला सामोरे जावे लागले आणि त्याच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. तो सतत मानसिक तणावाखाली असल्याचे त्याने सांगितले. या टोकाच्या निर्णयासाठी पत्नी आणि सासरचे लोक जबाबदार असून त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे, असेही राहुलने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. .Yeola News : सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची शेततळ्यात उडी; पती, सासू-सासऱ्यांविरुद्ध हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल, दोघे ताब्यात.राहुल ने व्हिडिओमध्ये अशीही इच्छा व्यक्त केली की, त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता त्याच्या आई, बहीण आणि भावाच्या नावावर हस्तांतरित केली जावी. तपास अधिकारी संजय कुमार यांनी सांगितले की, मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले जात आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून, व्हायरल झालेला व्हिडिओही तपासाच्या कक्षेत घेण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता तपास पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.