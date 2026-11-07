Faridabad Firing: धक्कादायक! कुत्र्याच्या विष्ठेवरून वाद; शेजाऱ्याने पिस्तुलातून झाडल्या १५ गोळ्या! टेक महिंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची हत्या

Faridabad: गाडी पार्किंग आणि पाळीव कुत्र्याच्या विष्ठेवरून सुरू झालेला वाद चक्क जिवावर बेतला. किरकोळ कारणांवरून सुरू झालेल्या या भाडंणामध्ये शेजाऱ्याने पिस्तुलातून थेट १५ गोळ्या झाडल्या आणि टेक महिंद्राचे आशिया विभागप्रमुख परमजीत धनखड यांची हत्या केली. ही घटना शुक्रवारी रात्री हरियाणातील फरिदाबादमध्ये घडली आहे. आरोपी मोनू शर्मा गोळीबारानंतर संपूर्ण कुटुंबासह फरार झाला असून, पोलिस त्याच्या मागावर आहेत. .Kolhapur Gokul : महायुतीविरोधात लाखोंच्या सहभागाचा निर्धार; ‘संघर्ष मोर्चा’ सोमवारी;‘गोकुळ’च्या सत्ता संघर्षावरून फुंकले रणशिंग.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनखड आणि आरोपीचे कुटुंब एकाच इमारतीत राहत होते. पार्किंगच्या जागेवरून दोन्ही कुटुंबांत वारंवार वाद होत होते. आरोपीच्या मुलाचा पाळीव कुत्रा पार्किंगच्या परिसरात घाण करत असल्याने त्यावर धनखड कुटुंबाने आक्षेप घेतला होता. यावरून काही दिवसांपूर्वीही दोन्ही कुटुंबांत वाद झाला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Beed Crime: फेसबुकवरील साड्यांच्या जाहिरातीचा सायबर सापळा; ८.६४ लाखांची फसवणूक, दोन लाख रुपये होल्ड.शुक्रवारी रात्री धनखड जिममधून घरी परतले. त्यावेळी त्यांच्या पार्किंगच्या जागेत शेजाऱ्याची गाडी उभी असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. गाडी हटवण्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर आरोपीने परवानाधारक पिस्तुलातून सुमारे १५ गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे. त्यापैकी नऊ गोळ्या धनखड यांना लागल्या. त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..लग्नासाठी आले होते सिंगापूरहूनधनखड हे कामानिमित्त सिंगापूरमध्ये राहत होते. ५ नोव्हेंबरला ते पुतण्याच्या लग्नासाठी भारतात आले होते. २४ नोव्हेंबरला लग्न होणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांची गुन्हे शाखा आणि फॉरेन्सिकचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. .पोलिसांनी रिकाम्या काडतुसांचे नमुने जप्त केले आहेत. धनखड यांच्या मुलाच्या तक्रारीवरून आरोपीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीच्या अटकेसाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.