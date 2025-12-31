आईसोबत वादानंतर घरातून बाहेर पडली, रस्त्यावर लिफ्टच्या बहाण्यानं सामूहिक अत्याचार; मारहाण करत धावत्या कारमधून रस्त्यावर फेकलं

फरीदाबादमध्ये तीन तास धावत्या कारमध्ये महिलेवर सामूहिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना घडलीय. अत्याचार करणाऱ्यांनी क्रौर्याचा कळस गाठत तिला मारहाण केली. तिच्यावर अत्याचारानंतर कारमधून फेकून देण्यात आलं. यानंतर रक्ताच्या थारोळ्यात ती फाटलेल्या कपड्यांमध्ये भेदरलेल्या अवस्थेत सापडली. आरोपींनी लिफ्ट देण्याच्या आमिषानं तिला कारमध्ये घेतलं. त्यानंतर मारहाण करत तिच्यावर अत्याचार केले. रात्री १२ वाजल्यापासून पहाटे ३ पर्यंत तिच्यावर अत्याचार सुरू होते. या प्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली असून कारही जप्त केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित महिला तीन मुलांची आई आहे. तिचे पतीसोबत सतत भांडण होते. यामुळे ती आईकडे राहत होती. मंगळवारी सायंकाळी आईसोबत वादानंतर ती घरातून निघाली होती. रस्त्यावरून जात असताना दोन तरुणांनी तिला कारमधून लिफ्ट दिली. लिफ्ट दिल्यानंतर त्यांनी अडीच ते तीन तास कारमध्येच तिच्यावर अत्याचार केले..प्रेयसीसोबत लॉजवर गेलेल्या विवाहित तरुणाचा मृत्यू, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फूटेज तपासलं; काय घडलं?.पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास एसजीएम नगरमधील राजा चौक इथल्या मुल्ला हॉटेलजवळ तिला धावत्या कारमधून फेकण्यात आलं. रस्त्यावर आपटल्यानं महिलेच्या चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झालीय. रक्तस्रावामुळे चेहरा आणि शरीर रक्तानं माखलं होतं. या घटनेची माहिती तिने बहिणीला फोन करून दिली. पहाटे साडे तीनच्या सुमारास पीडितेनं सतत बहिणीला फोन केले. तिच्याशी संपर्क झाल्यानंतर सगळ्या प्रकाराची माहिती समजली..पीडितेची बहीण घटनास्थळी दाखल झाली तेव्हा महिला रक्ताच्या थारोळ्यात होती. तिचे कपडे फाटलेले आणि भेदरलेल्या अवस्थेत होती. तातडीने तिला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. प्राथमिक उपचारानंतर तिला दिल्लीला नेण्याचा सल्ला दिला. पण कुटुंबियांनी जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केलंय..पोलिसांनी सांगितलं की, ३० डिसेंबरला पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार मिळाली आहे. या प्रकरणी वेगवान तपास करत दोन्ही आरोपींना अटक केलीय. या घटनेत वापरण्यात आलेली कार जप्त केली असून दोन्ही आरोपींची चौकशी सुरू आहे..फरिदाबादमध्ये १ हजार पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही असल्याचं पोलीस सांगतायत. गुरुग्राम रोडवर रात्रभर वाहनं असतात. दाट धुक्यामुळे वेग कमी असण्याची शक्यतासुद्धा होती. तरीही संशयास्पद गाडी पोलिसांच्या नजरेला कशी पडली नाही असा प्रस्न उपस्थित होत आहे. महिलेवर धावत्या कारमध्ये अत्याचार सुरू होता आणि कार गुरुग्राम फरीदाबाद मार्गावर फिरत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.