Gay Dating App Fraud : गे-डेटिंग अॅपच्या माध्यमातून तरुणाला जाळ्यात ओढून त्याच्याकडून ३१ हजार रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी पोलिसांनी सात जणांच्या टोळीला अटक केली. गुजरातमधील सुरेंद्रनगर येथे ही घटना घडली. लखतर तालुक्यातील एका तरुणाने गे-डेटिंग अॅप डाउनलोड करून काही जणांशी संपर्क साधला होता. परस्परांतील संवाद वाढल्यानंतर संबंधितांनी त्याला भेटीसाठी बोलावले. त्यानुसार तरुण सुरेंद्रनगर मेडिकल कॉलेजच्या मागील बाजूस असलेल्या एका निर्जन घरात पोहोचला..पोलिसांच्या माहितीनुसार, तेथे आधीपासून सात जण दबा धरून बसले होते. तरुण तेथे पोहोचताच आरोपींनी त्याला घेरले. मारहाण करून धमकावत त्याचे खासगी फोटो व व्हिडिओ तयार करण्यात आले. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची धमकी देत आरोपींनी त्याच्याकडून ३१ हजार रुपये रोख उकळले.घडलेल्या प्रकाराची माहिती कोणालाही दिल्यास किंवा पोलिसांकडे तक्रार केल्यास खासगी छायाचित्रे व व्हिडिओ सार्वजनिक करण्यात येतील, अशी धमकीही आरोपींनी दिली होती. मात्र, पीडित तरुणाने धैर्य दाखवत पोलिसांकडे धाव घेतली..तक्रार मिळाल्यानंतर सुरेंद्रनगर सिटी ए-डिव्हिजन पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. तांत्रिक पुरावे व खबऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांनी काही तासांतच टोळीचा माग काढत सात आरोपींना अटक केली. साहिल चौहान, शक्ती बाजीपरा, भार्गव परमार, समीर कोडिया, फरदीन शेख, समीर दीवान आणि अंकित त्यागी अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. आरोपींकडून पीडिताकडून उकळण्यात आलेली रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे..Crime News: वाळू माफियांचा रक्तरंजित हल्ला! फॉर्च्युनरमध्ये अडकवून भाजप नेत्यासह तिघांना जिवंत जाळलं.तपासादरम्यान शक्ती बाजीपरा याच्याविरोधात यापूर्वीही हनीट्रॅपशी संबंधित दोन गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. सोशल मीडिया आणि डेटिंग अॅपच्या माध्यमातून ही टोळी आणखी काही जणांना लक्ष्य करत होती का, याचाही पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. ऑनलाइन ब्लॅकमेलिंग, हनीट्रॅप किंवा डेटिंग अॅप फसवणुकीचे बळी ठरलेल्यांनी भीती न बाळगता तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.