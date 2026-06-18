Crime | गुन्हा

Gay Dating App : गे-डेटिंग अ‍ॅपवरून सूत जुळलं; समलैंगिक संबंधांच्या इच्छेने तरुण भेटला, सात जणांच्या टोळीने गुजरातमध्ये जे केलं ते भलतचं

Honey Trap Case : गे-डेटिंग अ‍ॅपवरून झालेल्या ओळखीच्या माध्यमातून भेटीस गेलेल्या तरुणाला सात जणांच्या टोळीने जाळ्यात ओढल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे ऑनलाइन डेटिंगमधील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Gay Dating App Honey Trap Case

Gay Dating App Honey Trap Case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gay Dating App Fraud : गे-डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून तरुणाला जाळ्यात ओढून त्याच्याकडून ३१ हजार रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी पोलिसांनी सात जणांच्या टोळीला अटक केली. गुजरातमधील सुरेंद्रनगर येथे ही घटना घडली. लखतर तालुक्यातील एका तरुणाने गे-डेटिंग अ‍ॅप डाउनलोड करून काही जणांशी संपर्क साधला होता. परस्परांतील संवाद वाढल्यानंतर संबंधितांनी त्याला भेटीसाठी बोलावले. त्यानुसार तरुण सुरेंद्रनगर मेडिकल कॉलेजच्या मागील बाजूस असलेल्या एका निर्जन घरात पोहोचला.

Loading content, please wait...
Gujarat
Crime News
App
sexual assault allegations
sexual abuse awareness