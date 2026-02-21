बायकोला कानाखाली मारणे क्रूरता नाही! हायकोर्टाचा धक्कादायक निकाल वादाच्या भोवऱ्यात; नेमकं प्रकरण काय?

Court rules cruelty requires continuous and severe harassment; conviction under IPC 306 set aside after lack of strong evidence : पतीने पत्नीला एक कानाखाली मारणे ही ‘क्रूरता’ ठरत नाही, असा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. क्रूरतेचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी ठोस आणि पुरेसे पुरावे आवश्यक असतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या असून काहींनी हा निर्णय चुकीचा असल्याची टीका केली आहे, तर काहींनी त्याचे समर्थन केले आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, १९९६ मधील एका प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणात दिलीपभाई मंगलाभाई वरली यांनी २००३ मध्ये सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत सात वर्षांची शिक्षा सुनावली होती..Pune News : पत्नी उच्चशिक्षित, नोकरी करतेय; कोर्टाने पोटगीचा दावा फेटाळला, तिचे आरोप सामान्य कुरबुरींसारखे.महिलेच्या कुटुंबीयांचा आरोप होता की पती तिचा रोज छळ करत असे आणि मारहाणही करत असे. या त्रासाला कंटाळून महिलेने आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात आले. तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप पतीवर करण्यात आला होता. पती उत्पन्न वाढवण्यासाठी रात्री बँजो वाजवण्याचे काम करत असे; मात्र हे पत्नीला मान्य नसल्याने त्यांच्यात वारंवार वाद होत असत..चार दिवसांत पत्नी गर्भवती कशी राहू शकते? आर्मीत असलेल्या पतीची थेट हायकोर्टात धाव, नेमकं प्रकरण काय?.न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी नमूद केले की ‘क्रूरता’ सिद्ध करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि असह्य मारहाणीचे ठोस पुरावे आवश्यक असतात. या प्रकरणात असे पुरावे पर्याप्त नसल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाने दिलेली सात वर्षांची शिक्षा रद्द केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की पत्नी कोणालाही न सांगता माहेरी गेल्यामुळे तो मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाला होता आणि त्यातूनच त्याने पत्नीला एक कानाखाली मारली होती. न्यायालयाने ही घटना ‘क्रूरते’च्या निकषात बसत नसल्याचे मान्य करत संबंधित गुन्हा लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.