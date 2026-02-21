Crime | गुन्हा

बायकोला कानाखाली मारणे क्रूरता नाही! हायकोर्टाचा धक्कादायक निकाल वादाच्या भोवऱ्यात; नेमकं प्रकरण काय?

Gujarat High Court Slap Not Cruelty Verdict : या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या असून काहींनी हा निर्णय चुकीचा असल्याची टीका केली आहे, तर काहींनी त्याचे समर्थन केले आहे.
Shubham Banubakode
Court rules cruelty requires continuous and severe harassment; conviction under IPC 306 set aside after lack of strong evidence : पतीने पत्नीला एक कानाखाली मारणे ही ‘क्रूरता’ ठरत नाही, असा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. क्रूरतेचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी ठोस आणि पुरेसे पुरावे आवश्यक असतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या असून काहींनी हा निर्णय चुकीचा असल्याची टीका केली आहे, तर काहींनी त्याचे समर्थन केले आहे.

Gujarat
high court

