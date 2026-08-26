Hajgoli MD Drugs Case: हाजगोळी ड्रग्जप्रकरणात सहा संशयितांना अटक; मुंबई, बेळगावातून अर्थपुरवठा; मुंबईच्या चौघांचा सहभाग; तपास गतीने

कोल्हापूर: हाजगोळी (ता. चंदगड) येथे एम.डी.ड्रग्ज निर्मिती कारखान्यावर झालेल्या छापा कारवाईत सहा संशयितांना अटक करण्यात आली. पोल्ट्री मालक पप्पू मलतवाडकर (वय ३६, रा. सरोळी, ता. चंदगड) याच्यासह तौसिफ अब्दुल सत्तार कलानिया (वय ३५, रा. कुर्ला, मुंबई), मतीन मेहबूब डफेदार (वय ३०, रा. बेळगाव), मोहम्मद जाफर अली मेमन (वय ४०), शोएब शरीफ खान उर्फ नेपाळी (वय ३१, दोघे रा. माहीम, मुंबई), संतोष सदानंद बसरकट्टी (वय ३०, रा. तुडिये, चंदगड) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. .अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने केलेल्या कारवाईनंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. घटनास्थळी एमडी ड्रग्ज बनविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या केमिकलसह १ कोटीचे साहित्य आढळले होते..Eco-Friendly Rakhi Initiative: जवानांचा सन्मान आणि निसर्गाचे संरक्षण या उपक्रमांतर्गत-एक राखी जवानांसाठी,एक राखी वृक्षासाठी.याला अर्थपुरवठा करणाऱ्या दोघांची नावे तपासात समोर आली. मुंबईतील तौसिफ कलानिया व बेळगावचा मतीन डफेदार या दोघांनी हे पैसे दिले होते. दोघांना स्थानिकांच्या मदतीने एम.डी. ड्रग्ज बनवायचे होते, असेही तपासात समोर आले आहे..Ladki Bahin Yojana Installment : लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट; जुलै महिन्याचा निधी जमा, असा चेक करा पेमेंट स्टेटस.काजू व्यावसायिकांच्या सहभागाची चर्चामीरा-भाईंदर येथील कारवाईत नावे समोर आलेल्या इरफान खानच्या चौकशीत चंदगड येथील कारखान्याचे नाव उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्यांनी हे साहित्य कोठून आणले, याची चौकशी आता सुरू केली आहे. काही काजू व्यावसायिकांचाही गुन्ह्यात सहभाग असल्याची चर्चा येथे सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.