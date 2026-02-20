राग अन् वासनेतून तरुण खुळावला; आधी प्रेयसीला मारलं, नंतर मृतदेहासोबत नको ते केलं, घटनेनं पोलिसही हादरले

Suspecting girlfriend’s character, accused commits brutal murder; police say crime scene disturbing : चरित्र्यावर संशय घेत प्रियकराने प्रेयसीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. इतकंच नव्हे, तर हत्या केल्यानंतर त्याने तिच्या मृतदेहावरही अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मध्य प्रदेशातील इंदौर येथे हा प्रकार घडला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. घटनास्थळ पाहून पोलिसही हादरले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, १० फेब्रुवारी रोजी ही घटना घडली. आरोपीने आधी तरुणीवर चाकूने हल्ला केला आणि तिची हत्या केली. त्यानंतर तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले. घटनेनंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला. तीन दिवसांनी घरातून दुर्गंधी येऊ लागल्याने शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन दरवाजा तोडला असता, त्यांना कुजलेल्या अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह आढळून आला..Crime: संतापजनक! '५० पर्यंत पाढे म्हणून दाखव'! चिमुकलीला जमलं नाही, संतापलेल्या पित्यानं क्रूरपणे मुलीला संपवलं.याबाबत बोलताना उपनिरीक्षक सोनाली सिंह म्हणाल्या, “क्राइम सीन पाहणे हा आमच्या कामाचा भाग असतो. आम्ही अनेक गंभीर गुन्ह्यांची तपासणी केली आहे; मात्र ८ वर्षांच्या सेवेत असे दृश्य कधीच पाहिले नव्हते. मृतदेह पाहून हत्या झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. अशा अवस्थेत एखाद्या मुलीचा मृतदेह पाहणे अत्यंत वेदनादायक आहे.”.Crime News : धक्कादायक घटना ! माजी सैनिकाने आधी पत्नी अन् मुलाची गोळ्या झाडून केली हत्या, मग रेल्वेखाली उडी घेत संपवले जीवन.त्या पुढे म्हणाल्या, “मी महिला आहे आणि माणूसही आहे. अशा घटना पाहून मन सुन्न होते. प्रेमाचा दावा करणारी व्यक्ती अशी कृती करू शकत नाही. दोषीला कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी आम्ही प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहोत.'' दरम्यान, या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याने खुनाची कबुली दिली आहे. पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.