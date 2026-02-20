Crime | गुन्हा

राग अन् वासनेतून तरुण खुळावला; आधी प्रेयसीला मारलं, नंतर मृतदेहासोबत नको ते केलं, घटनेनं पोलिसही हादरले

Boyfriend Kills Girlfriend, Arrested : मध्य प्रदेशातील इंदौर येथे हा प्रकार घडला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. घटनास्थळ पाहून पोलिसही हादरले होते.
Boyfriend Kills Girlfriend, Arrested

Boyfriend Kills Girlfriend, Arrested

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Suspecting girlfriend’s character, accused commits brutal murder; police say crime scene disturbing : चरित्र्यावर संशय घेत प्रियकराने प्रेयसीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. इतकंच नव्हे, तर हत्या केल्यानंतर त्याने तिच्या मृतदेहावरही अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मध्य प्रदेशातील इंदौर येथे हा प्रकार घडला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. घटनास्थळ पाहून पोलिसही हादरले होते.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
Crime Against Girl

Related Stories

No stories found.