इन्स्टावर ओळख, मैत्री अन् प्रेम; लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या तरुणानं तरुणीला संपवलं, नेमकं काय घडलं?

लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या २७ वर्षीय तरुणाने २० वर्षीय प्रेयसीची गळा आवळून हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बंगळुरुतील मल्लेश्वरम परिसरात ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी आरोपी प्रियकराला अटक करण्यात आली असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुशा (२०) असं मृत्यू झालेल्या तरुणीचं तर शरथ (२७) असं आरोपीचं नाव आहे. दोघेही मूळचे हासन जिल्ह्यातील सकलेशपूर येथील रहिवासी होते. काही महिन्यांपूर्वी इंस्टाग्रामवर या सोशल मीडिया साईटवर त्यांची ओळख झाली होती. या ओळखीचं रुपांतर आधी मैत्रीत नंतर मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. गेल्या सहा महिन्यांपासून बंगळुरूच्या मल्लेश्वरम भागात एकत्र राहत होते..Sambhajinagar Crime News: पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या पत्नीची पतीकडून चाकूने निर्घृण हत्या; पोलिसांची वेगवान कारवाई, तीन तासांत आरोपी अटकेत.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री दोघांमध्ये वैयक्तिक कारणावरून वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की शरथने अनुशाचा गळा आवळून हत्या केली. शरथ पाण्याचा टँकर चालवण्याचे काम करत होता, अशी माहिती आता पुढे आली आहे..Akola News: वडिलांनीच घेतला चिमुकल्याचा जीव;संशयाचे विष; स्वतःवरही जीवघेणा हल्ला.याप्रकरणी आता पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यात आला आहे. तसेच तरुणीचा मृतदेह शवविच्छेदनानंतर कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. हत्येच्या दिवशी नेमकं काय घडलं? आरोपीने तरुणीची हत्या का केली? दोघांमध्ये नेमका कशावरून वाद झाला? याचा तपास आता बंगळुरु पोलीस करत आहेत. खरं तर गेल्या काही दिवसांत अशाप्रकारच्या अनेक घटना समोर आल्याने बंगळुरूत महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.