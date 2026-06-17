Crime | गुन्हा

इन्स्टावर ओळख, मैत्री अन् प्रेम; लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या तरुणानं तरुणीला संपवलं, नेमकं काय घडलं?

Friendship Turned Love Ends in Murder : याप्रकरणी आरोपी प्रियकराला अटक करण्यात आली असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.
Instagram Friendship Turned Love Ends in Murder

Instagram Friendship Turned Love Ends in Murder

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या २७ वर्षीय तरुणाने २० वर्षीय प्रेयसीची गळा आवळून हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बंगळुरुतील मल्लेश्वरम परिसरात ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी आरोपी प्रियकराला अटक करण्यात आली असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.

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