पठ्ठ्याने १६ iPhone तर चोरले पण एक चुकी पडली महागात, पोलिसांनी ट्रेनमधून घेतलं ताब्यात; नेमकं काय घडलं?

चोरट्याने एका मोबाईल दुकानातून १६ आयफोन चोरले पण त्यानंतर केलेली एक चुकी त्याला चांगलीच महागात पडली. याप्रकरणी प्रकरणी पोलिसांनी चोरट्याला एका ट्रेनमधून ताब्यात घेतलं आहे. छत्तीसगडच्या रायगड जिल्ह्यात ही घटना घडली. यावेळी पोलिसांनी चोरट्याकडून मोठा मुद्देमाल जप्त केला आहेत. तसेच त्याने इतर गुन्ह्यांही कबुली दिली आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, ९ मार्च रोजी ही घटना घडली. दुकान मालक मोहम्मद फारूक यांनी नेहमीप्रमाणे दुकान बंद करून घरी गेले होते. मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमारे 10 वाजता त्यांनी दुकान उघडले असता आतले दृश्य पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यावेळी आपल्या दुकानातून 16 आयफोन चोरी गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी तत्काळ याची माहिती पोलिसांना दिली..पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत सीसीटीव्ही तपासले आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संशयिताची ओळख पटवली. महात्त्वाचे म्हणजे चोरट्याने यावेळी एक चुकी केली. त्याने चोरी केलेल्या आयफोनपैकी एक फोन रायपूरमध्ये सुरू केला. सायबर पथकाने तत्काळ त्या फोनचे लोकेशन काढलं आणि आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला..दरम्यान, सायबर सेलचे पथक रायपूरला पोहोचले असता आरोपी एका रेल्वेने रायगडकडे परतत असल्याची माहिती सायबर सेलला मिळाली. त्यांनी सापळा रचून चालत्या ट्रेनमध्येच कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले. आकाश चौहान असं या आरोपीचं नाव असून त्याला आता पोसिसांनी अटक केली आहे. यावेळी आरोपीकडून 15 आयफोन, एक दुचाकी ताब्यात घेतली आहे. चौकशीत आकाश चौहान याने गुन्ह्याची कबूली दिली असून शहरातील आणखी दोन दुकानांतही चोरी केल्याचेही मान्य केले आहे.