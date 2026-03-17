पठ्ठ्याने १६ iPhone तर चोरले पण एक चुकी पडली महागात, पोलिसांनी ट्रेनमधून घेतलं ताब्यात; नेमकं काय घडलं?

16 iPhones Theft Case : पोलिसांनी चोरट्याकडून मोठा मुद्देमाल जप्त केला आहेत. तसेच त्याने इतर गुन्ह्यांही कबुली दिली आहे.
Shubham Banubakode
चोरट्याने एका मोबाईल दुकानातून १६ आयफोन चोरले पण त्यानंतर केलेली एक चुकी त्याला चांगलीच महागात पडली. याप्रकरणी प्रकरणी पोलिसांनी चोरट्याला एका ट्रेनमधून ताब्यात घेतलं आहे. छत्तीसगडच्या रायगड जिल्ह्यात ही घटना घडली. यावेळी पोलिसांनी चोरट्याकडून मोठा मुद्देमाल जप्त केला आहेत. तसेच त्याने इतर गुन्ह्यांही कबुली दिली आहे.

