Jalgaon: अटक न करण्यासाठी मागितले ३० हजार, लाच प्रकरणी PSI वर गुन्हा दाखल

जळगाव: भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्याच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई केली. भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक राजू सांगळे आणि बोदवड येथील सलीम हकीम कुरेशी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला..तक्रारदार आणि त्यांच्या मित्राचा २८ मार्चला भुसावळमधील खडका चौफुली येथे एका व्यक्तीसोबत उधारीच्या पैशाच्या वादातून किरकोळ वाद झाला. संबंधित व्यक्तीने तक्रारदार व त्यांच्या मित्राविरुद्ध भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला..या गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी तक्रारदारांच्या पत्नीमार्फत सुरुवातीला ३० हजारांची मागणी करण्यात आल्याची तक्रार ७ एप्रिलला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. तक्रारीची पडताळणी पंचासमक्ष करण्यात आली..त्या वेळी सलीम कुरेशी याने तक्रारदाराविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात अटक न करता केवळ 'चॅप्टर केस' करून सोडण्यासाठी पोलिस उपनिरीक्षक सांगळे यांच्यासाठी ३० हजारांची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर तक्रारदारांनी पोलिस उपनिरीक्षक सांगळे यांची भेट घेतली असता, त्यांनीही तडजोडीनंतर २० हजार रुपये स्वीकारण्याची तयारी दर्शवून लाचेची रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात समोर आले..दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखलदोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक स्मिता नवघरे व हेमंत नागरे यांच्या पथकाने केली. पोलिस निरीक्षक हेमंत नागरे तपास करीत आहेत.