Sangli Gold Theft : जतमध्ये घरफोडीचा धक्का! वृद्धेच्या घरातून लाखोंचे सोने लंपास

Gold Robbery : जत शहरात घरफोडीची गंभीर घटना समोर आली असून बंद घरांवर चोरट्यांची नजर असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.छत्रीबाग परिसरातील वृद्ध महिलेच्या घरातून लाखो रुपयांचे सोने आणि एलईडी टीव्ही चोरीला
Police examining the house after gold theft in a closed residence in Jat.

सकाळ वृत्तसेवा
जत : शहरातील छत्रीबाग रस्त्यावरील एक बंद घर फोडून चोरट्यांनी सहा तोळे सोन्याचे दागिने, एलईडी टीव्ही चोरून नेल्याची घटना घडली. चोरीस गेलेल्या ऐवजाची किंमत दोन लाख २६ हजार रुपये आहे. आज सकाळी ही घटना उघडकीस आली.

