Sangli Gold Theft : जतमध्ये घरफोडीचा धक्का! वृद्धेच्या घरातून लाखोंचे सोने लंपास

जत : शहरातील छत्रीबाग रस्त्यावरील एक बंद घर फोडून चोरट्यांनी सहा तोळे सोन्याचे दागिने, एलईडी टीव्ही चोरून नेल्याची घटना घडली. चोरीस गेलेल्या ऐवजाची किंमत दोन लाख २६ हजार रुपये आहे. आज सकाळी ही घटना उघडकीस आली. .तानूबाई विलासराव शिंदे (वय ७०) यांनी याबाबत जत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी, की तानूबाई शिंदे या एकट्याच जत शहरातील छत्रीबाग रस्ता येथील घरात राहण्यास आहेत. शनिवारी (ता. २४) पुणे येथे राहण्यास असलेल्या मुलाकडे काही दिवस राहण्यास गेल्या होत्या. घरात कोणी नव्हते. दोन दिवस घरी कोणी नसल्याचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी घरात प्रवेश करत, तिजोरीत असलेले सहा तोळे सोन्याचे दागिने व एलईडी टीव्ही असा दोन लाख २६ हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी पळवून नेला. या घटनेची रात्री उशिरा जत पोलिसात नोंद करण्यात आली आहे. जत पोलिस अधिक तपास करत आहेत.