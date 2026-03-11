PM Awas Scam Allegation in Jawala Murar Village, Complaint Filed: जवळा मुरार ग्रामपंचायतीत घरकुल योजनेत गैरव्यवहाराचा आरोप; ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

मुदखेड : तालुक्यातील जवळा मुरार ग्रामपंचायतीअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास (घरकुल) योजनेत लाभार्थी निवड, मंजुरी व निधी वितरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आल्याची तक्रार ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गावपातळीवर घरकुल लाभार्थींची निवड करताना जाणीवपूर्वक अनेक लाभार्थींना वगळण्यात आले असून, अपात्र व्यक्तींना घरकुल मंजूर करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष बांधकाम झालेले नाही, तरी घरकुलाचे बिले मंजूर करून कागदोपत्री रक्कम उचलण्यात आली..Housing Schemes: गृहनिर्माणाला नवी दिशा.एकाच कुटुंबातील तीन-चार सदस्यांना घरकुल मंजूर केले. मात्र, गरजू लाभार्थींना घरकुल देण्यात आलेले नाही, असा गंभीर आरोप तक्रारीत केलेला आहे. तसेच, घरकुल बिल मंजुरीसाठी संबंधित अभियंता, सरपंच व उपसरपंच यांनी घरकुल लाभार्थींकडून २० हजार रुपयांची मागणी केली.पैसे न दिल्यास लाभार्थींचे बिले काढण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..भारताला एलपीजी कुठून मिळते? त्याचे उत्पादन कोण करते? जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया....जनआंदोलनाचा इशाराया प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा पंचायत समिती कार्यालयासमोर सामूहिक उपोषण व जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. निवेदनावर गणेश लखे, मारुती लखे, शंकर मुंगल, ऋषिकेश लखे, ओमकार लखे, अजय मुंगल, संतोष नादरे, योगेश लखे, नागेश लखे, संतोष मुंगल, सुनील लखे, रामदास लखे, माधव लखे, संभाजी लखे, गणेश लखे, बळिराम लखे, नवनाथ मुंगल, कचरू लखे, मंगेश गव्हाणे, शिवाजी लखे, हनुमान लखे, कोंडिबा लखे, सुभाष लखे, सटवाजी लखे, आनंदा नादरे, अविनाश लखे, संजय मुंगल, दादाराव मुंगल, मारुती लखे, दत्ता लखे, प्रभू नादरे, अर्जुन लखे, अंसाजी मुंगल, गंगाधर मुंगल, भारत भिसे, साईनाथ मुंगल, शिवशंकर लखे, विनायक मुंगल, प्रदीप भिसे, जगनलाल अग्रवाल, गणेश लखे, शंकर मुंगल, ऋषिकेश लखे, संतोष नागरे, संतोष मुंगल, सुनील लखे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..रक्कम पंधरा दिवसांत परत कराग्रामस्थांनी प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना गैरव्यवहार प्रकरणाची तक्रार जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली. या प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कार्यवाही करावी, तसेच आर्थिक विशेष लेखापरीक्षण करावे, बेकायदेशीर घेतलेली रक्कम पंधरा दिवसांत परत करावी तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. ."घरकुल योजनेसाठी गावपातळीवर वर्षे २०१७-१८ यावर्षी ‘प्रपत्र ड’ यादी तयार केली होती. कोणाचेही नाव वगळले नाही. यानंतर वर्षे २०२१-२२ यावर्षी पुन्हा ‘प्रपत्र ड’ यादी तयार केली. या यादीतून लाभ घेतलेले लाभार्थी तसेच शासकीय कर्मचारी यांनाच वगळले. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थींना वगळण्यात आलेल्याच्या आरोपात तथ्य नाही."- सुनील नागरगोजे,ग्रामपंचायत अधिकारी, जवळा मुरार.प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीने तसेच ग्रामसेवकांनी घरकुल यादीत नाव टाकण्यासाठी तसेच बिल मंजूर करण्यासाठी पैसे मागितल्याचे करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत.- कांताबाई संभाजी फुलारी,सरपंच, जवळा मुरार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.