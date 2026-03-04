Housing Schemes: गृहनिर्माणाला नवी दिशा

मुंबई महानगर प्रदेशाला ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करताना गृहनिर्माण, रोजगार आणि शाश्वत शहरीकरण यांना एकत्रित दिशा देणारे ‘व्हिजन-२०३०’ हेच भविष्यातील शहररचनेचे आधारस्तंभ ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘व्हिजन-२०३०’ अंतर्गत सुरक्षित, परवडणारा आणि रोजगाराशी जोडलेला निवारा उपलब्ध करून देण्याचा व्यापक आराखडा पुढे येत आहे.‘व्हि जन-२०३०’ ही केवळ दीर्घकालीन उद्दिष्टांची रूपरेषा नसून भारताच्या शहरी भविष्यासाठीचा एक व्यापक विकासाचा नकाशा आहे. परवडणारे गृहनिर्माण, रोजगाराशी संलग्न निवास, शाश्वत शहरे आणि सामाजिक समावेशन हे घटक केंद्रस्थानी आहेत. मुंबईसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रासाठी व्हिजन-२०३० म्हणजे केवळ घरांची संख्या वाढवणे नव्हे, तर जीवनमान उंचावणारा, सुरक्षित निवारा प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे हा होय..मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि भारताच्या विकासाचे प्रमुख केंद्र आहे. रोजगार, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य आणि उत्तम जीवनमानाच्या शोधात देशभरातून दररोज हजारो नागरिक मुंबईकडे येतात. स्थलांतराची ही अखंड प्रक्रिया शहराची अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवते; मात्र त्याच वेळी गृहनिर्माणावर प्रचंड ताण निर्माण करते. अवघ्या ६०३ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ, तीन बाजूंनी समुद्र आणि मर्यादित उपलब्ध भूखंड यामुळे शहराचा आडवा विस्तार जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे आव्हान हे केवळ अधिकाधिक घरे उभारण्याचे नसून, योग्य ठिकाणी, योग्य किमतीत आणि योग्य स्वरूपातील निवारा उपलब्ध करून देण्याचे आहे..परंपरेने भारतीय समाजात ‘स्वतःचे घर’ ही स्थैर्याची संकल्पना मानली गेली आहे; परंतु बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवात ही व्याख्या मर्यादित ठरत आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर करणारे कामगार, विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक, सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी, एकल महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी कायमस्वरूपी मालकी हक्काचे घर हा एकमेव पर्याय राहिलेला नाही. वाढत्या घरांच्या किमती, दीर्घकालीन गृहकर्जाचा बोजा आणि रोजगारातील अनिश्चितता यामुळे भाडेतत्त्वावरील घरे हा पर्याय नसून काळाची गरज ठरत आहे. शहरी जीवनशैलीतील वाढता खर्च, स्थलांतरची गरज आणि नोकऱ्यांच्या बदलत्या ठिकाणासारख्या बाबी लक्षात घेता तात्पुरता; पण सुरक्षित निवारा अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे..महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) गेल्या ७७ वर्षांपासून सर्वसामान्यांच्या विश्वासाची संस्था म्हणून कार्यरत आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्योत्तर काळापासून राज्यभर सुमारे नऊ लाख घरे उभारण्यात आली असून त्यापैकी अडीच लाख घरे मुंबईत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मध्यमवर्गीय घटकांसाठी म्हाडाच्या वसाहती आधारस्तंभ ठरल्या आहेत. आज गृहनिर्माणाच्या स्वरूपात होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाची भूमिका केवळ घरे बांधणारी संस्था इतकी मर्यादित न राहता धोरणात्मक नेतृत्व करणारी सार्वजनिक संस्था म्हणून विस्तारत आहे. यानुसार म्हाडाची भूमिकादेखील विस्तारत आहे. गृहनिर्मिती क्षेत्राचा विचार करता ‘व्हिजन २०३०’अंतर्गत सार्वजनिक गृहनिर्मितीची संस्था म्हणून म्हाडाची भूमिका अधिक व्यापक आणि धोरणात्मक ठरत आहे. मुंबईतील गृहनिर्मितीबाबत विचार करता मर्यादित भूखंडांच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्विकास आणि समूह पुनर्विकास हा येथील गृहनिर्माणाचा भविष्यकालीन मार्ग आहे. राज्य शासनाच्या सकारात्मक धोरणांमुळे म्हाडा आपल्या वसाहतींच्या पुनर्विकासावर भर देत आहे. आगामी काळात मुंबईतील विविध वसाहतींच्या पुनर्विकासातून सुमारे सहा लाख नव्या घरांचा साठा म्हाडातर्फे निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. दक्षिण मुंबईतील बीडीडी चाळी, जीटीबीनगर, सायन येथील पंजाबी वसाहत, गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर पत्राचाळ, जोगेश्वरी पूनमनगर येथील पीएमजीपी पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलालनगर, दक्षिण मुंबईतील अभ्युदयनगर आणि कामाठीपुरासारखे समूह पुनर्विकास यांसारखे प्रकल्प आधुनिक सुविधा आणि नियोजनबद्ध विकासाचे उदाहरण ठरत आहेतच आणि होऊ घातलेले वांद्रे रिक्लेमेशन येथील पुनर्विकास प्रकल्प, वरळी आदर्शनगर पुनर्विकास प्रकल्प मुंबईची क्षितिज .रेषा बदलण्यासाठी सज्ज होत आहेत.गृहनिर्मितीपलीकडे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा म्हाडाने अधिक नागरिक केंद्रित आणि पूर्णता डिजिटाइज्ड केल्या आहेत. तसेच म्हाडाने उभारलेली घरे नागरिकांना पारदर्शकपणे वितरित करण्यासाठी अर्ज विक्री ते अर्जदारांची पात्रता निश्चिती ते संगणकीय सोडत आणि विजेत्यांना सदनिकेच्या किमतीचा भरणापर्यंत सर्व गोष्टी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ऑनलाइन करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये म्हाडाच्या कार्यप्रणालीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे. ही पारदर्शकता नागरिकांचा प्रणालीवरील विश्वास दृढ करते.वास्तविकपणे पाहिल्यास भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती क्षेत्राकडे केवळ सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे, हा संकुचित दृष्टिकोन ठरेल. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था म्हणजे शहरी व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा महत्त्वाचा घटक आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्र, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि स्टार्ट-अप्स या सर्वांसाठी आवश्यक असलेले कार्यक्षम मनुष्यबळ शहरात टिकवण्यासाठी परवडणाऱ्या निवाऱ्याची गरज असते. त्यामुळे घरांची उपलब्धता तेही भाडेतत्त्वावरील घरे ही बाब रोजगारनिर्मिती, उत्पादकता आणि जीडीपीवाढीशी थेट निगडित आहे. हीच बाब केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने मांडलेल्या ‘ग्रोथ हब’ संकल्पनेच्या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आली आहे..नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) देशाच्या आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक म्हणून ओळख देत ‘ग्रोथ हब’ संकल्पनेच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक दर्जाचे आर्थिक व सेवा क्षेत्राचे केंद्र म्हणून विकसित करणे हा आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, शाश्वत शहरीकरण आणि परवडणारे गृहनिर्माण यांना एकत्रित दिशा देण्यात येत आहे. या व्यापक आराखड्याअंतर्गत २०३० पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशात ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, म्हाडाकडे मुंबई महानगर प्रदेशाला आठ लाख घरे उभारण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या गृहनिर्माण उपक्रमात परवडणारी घरे, शहरात रोजगारासाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी भाडेतत्त्वावरील निवास, नोकरी करणाऱ्या महिला, विद्यार्थी वसतिगृहे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षित निवारा (वृद्धाश्रम) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.आज घरांच्या मागणी आणि पुरवठा यांमधील वाढती तफावत जरी स्पष्ट दिसत असली, तरी केवळ गृहनिर्मितीचा वेग वाढवणे, हा समस्येचा सर्वांगीण उपाय ठरत नाही. गृहनिर्माण क्षेत्रात नियोजन, वापरक्षमता आणि सामाजिक-आर्थिक सजीवता यांना तितकेच महत्त्व आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय अनुभवांमधून धडे घेणे आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, चीनमधील तथाकथित ‘घोस्ट सिटीज’ ही गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक महत्त्वाची चेतावणी ठरते. मोठ्या प्रमाणावर घरे उभारली गेली; मात्र प्रभावी भाडेतत्त्वावरील निवास व्यवस्था आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा अभावामुळे ती शहरे आर्थिकदृष्ट्या सशक्त व सामाजिकदृष्ट्या सजीव होऊ शकली नाहीत. यावरून हे स्पष्ट होते, की घरांची संख्या वाढवणे पुरेसे नसून ती घरे प्रत्यक्ष वापरत येतील, अशी भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण व्यवस्थादेखील असणे आज अत्यावश्यक आहे; याउलट जर्मनी, सिंगापूर आणि युनायटेड किंगडम यांसारख्या देशांनी भाडेतत्त्वावरील घरांना अर्थात भाडेगृह क्षेत्राला संस्थात्मक आणि कायदेशीर चौकट दिली. जर्मनीमध्ये भाड्याने राहणे सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारलेले आहे; सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक गृहनिर्माण आणि भाडेव्यवस्थेमुळे झोपडपट्ट्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळाले; तर ब्रिटनच्या ‘बिल्ड टू रेंट’ मॉडेलने तरुण आणि स्थलांतरित वर्गांसाठी सुरक्षित व अनुकूल निवाऱ्याचा पर्याय निर्माण केला. या अनुभवांवरून स्पष्ट होते, की शाश्वत आणि संतुलित शहरनिर्मितीसाठी भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीला केंद्रस्थानी स्थान देणे अपरिहार्य आहे..मुंबईत अनेक कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून दूर राहावे लागते, त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो, वाहतूक ताण वाढतो आणि उत्पादकता घटते. रोजगार केंद्रांजवळ नियोजनबद्ध भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती उपलब्ध झाल्यास ‘कामाच्या जवळ राहा’ (live near work) ही संकल्पना साकार होईल. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, कार्बन उत्सर्जन घटेल आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल.भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती क्षेत्राचे संस्थात्मक रूपांतर करणे, ही काळाची गरज आहे. नियोजनबद्ध, कायदेशीर आणि शाश्वत चौकट निर्माण केल्यास भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचेही हित सुरक्षित राहील. यासाठी सार्वजनिक संस्था, खासगी गुंतवणूकदार आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समन्वय आवश्यक आहे. शासन करसवलती, सुलभ कर्जव्यवस्था, पायाभूत सुविधा दर्जा आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे गुंतवणुकीला चालना देणे, ही महत्त्वाची बाब ठरते. केंद्र शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून तसेच जागतिक उत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून सामाजिक भाडेगृहनिर्माण, दीर्घकालीन करार, संतुलित भाडेनियंत्रण आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी मॉडेल्सचा अवलंब ही काळाची गरज आहे. या सर्व उपाययोजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात शाश्वत, समावेशक आणि दीर्घकालीन समाधानाची दिशा स्पष्ट होत आहे..थोडक्यात, ‘ग्रोथ हब’ ही केवळ गृहनिर्माण योजना नसून निवारा, रोजगार, सामाजिक समावेशन आणि आर्थिक विकास यांना एकत्रित दिशा देणारी व्यापक संकल्पना आहे. भाडेतत्त्वावरील घरे ही सामाजिक स्थैर्य, आर्थिक शिस्त आणि शाश्वत शहरी विकासाची किल्ली आहेत. सुरक्षित, परवडणारा आणि सन्मानजनक निवारा प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यास म्हाडा कटिबद्ध आहे. या वाटचालीतून मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात एक नवे, समतोल आणि शाश्वत पर्व निश्चितच सुरू होईल.(लेखक म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.