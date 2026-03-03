ट्रक ड्रायव्हरच्या प्रेमात पडली अभिनेत्री, लिव्ह इन पार्टनरला संपवलं; १२ दिवस घरात सडला मृतदेह, तिघांना अटक

बंगळुरूत कन्नड अभिनेत्रीने प्रियकरासोबत मिळून लिव्ह इन पार्टरनची हत्या केलीय. बंगळुरूच्या मंजनाथनगरमध्ये ही धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. लिव्ह इन पार्टनर नव्या प्रेमसंबंधात अडथळा ठरत असल्यानं कट रचून त्याची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी कन्नड अभिनेत्री बिंदू उर्फ उर्मिलासह तीन आरोपींना अटक करण्यात आलीय. हत्या झालेल्याचे नाव मोहन राव असू आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, उर्मिला हिने काही कन्नड चित्रपटांमध्ये भूमिका केली आहे. बिंदू ही मोहन राव याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये होती. मात्र त्याच काळात तिचं ट्रक चालक असलेल्या विनयवर प्रेम जडलं. त्या दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण यात मोहन राव अडथळा होता. त्याला एका घरात पार्टीसाठी बोलावून हत्या करण्यात आली..Viral Video : होळीच्या नावाखाली क्रूरता ! बैलगाडी ओढणाऱ्या गायीला हुल्लडबाजांनी पाजली दारू, व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले .मोहन राव हा एक लहानसा व्यवसाय करायचा. त्याचं आधी एक लग्न झालं होतं. मात्र पत्नीशी घटस्फोट घेतल्यानंतर तो बिंदूसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता. बिंदूसुद्धा तिच्या पतीसोबत राहत नव्हती. दोन महुन्यांपूर्वी बिंदू आणि मोहन राव यांनी मंजनाथनगर इथं घर भाड्यानं घेतलं होतं..बिंदुने मोहन रावला संपवण्यासाठी घरातच पार्टीचं आयोजन केलं. पार्टीत दारु प्यायल्यानंतर घरातच त्याची हत्या केली. यात तिला विनय, विनयचा मित्र धनुष यांनी मदत केली. मोहनला चाकूने भोसकून ठार करण्यात आलं. अचानक हल्ल्यानंतर मोहन ओरडायला लाला तेव्हा बिंदूने त्याच्या तोंडावर टेप चिटकवला आणि हातपाय बांधले..पोलिसांनी सांगितलं की, मोहनचा मृत्यू श्वास गुदमरल्यानं आणि गंभीर जखमांमुळे झाला. हत्येनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले होते. तर हत्येचा उलगडा तब्बल १२ दिवसांनी झाला. शेजाऱ्यांना घरातून दुर्गंधी येऊ लागल्यानंतर पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. पोलिसांनी घरात प्रवेश केला असता मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणी तिघांना अटक केली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.