ट्रक ड्रायव्हरच्या प्रेमात पडली अभिनेत्री, लिव्ह इन पार्टनरला संपवलं; १२ दिवस घरात सडला मृतदेह, तिघांना अटक

Actress Killed her Live in partner : पतीपासून वेगळी राहणारी कन्नड अभिनेत्री लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होती. मात्र एका ट्रक चालकाच्या प्रेमात पडल्यानंतर तिनं लिव्ह इन पार्टरनरची हत्या केलीय.
सूरज यादव
बंगळुरूत कन्नड अभिनेत्रीने प्रियकरासोबत मिळून लिव्ह इन पार्टरनची हत्या केलीय. बंगळुरूच्या मंजनाथनगरमध्ये ही धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. लिव्ह इन पार्टनर नव्या प्रेमसंबंधात अडथळा ठरत असल्यानं कट रचून त्याची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी कन्नड अभिनेत्री बिंदू उर्फ उर्मिलासह तीन आरोपींना अटक करण्यात आलीय. हत्या झालेल्याचे नाव मोहन राव असू आहे.

