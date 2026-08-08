Wife Killed Husband: पती कामानिमित्त बाहेर जायचा, मावसदिरावर जडला जीव; पत्नीने पतीलाच संपवलं, शेतात पुरला मृतदेह

खडकलाट: पत्नी व प्रियकराकडून पतीचा खून करून पतीच्या मृतदेहाची परस्पर विल्हेवाट लावल्याची घटना येथे घडल्याचे शुक्रवारी निदर्शनास आले. राघू सिद्धापा गावडे (वय ४०, रा. खडकलाट) असे मृताचे नाव आहे. ही घटना पाच महिन्यांपूर्वी झाली आहे. .येथील पोलिस ठाण्याने संशयित पत्नी भंगारी राघू गावडे (वय ३२, रा. खडकलाट तिचा सहकारी रामा मायाप्पा राणगे (वय ४०, रा. बेनाडी यांना ताब्यात घेतले आहे. येथील वड्डर गल्लीत मुख्य रस्त्यासमोर घर असलेल्या राघू सिद्धाप्पा गावडे याचे खडकलाट येथीलच रहिवासी असलेल्या भंगारी राघु पुजारी हिच्याशी २० वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते..त्याची येथील घाटगे मळा, व काळभोर खणीजवळ शेती आहे. लग्नानंतर काही वर्षे दोघांचाही संसार सुखाचा सुरु होता. राघूला दारूचे व्यसन होते. तो कामासाठी वारंवार चार, आठ, पंधरा दिवस असे बाहेरगावी जायचा. याच काळात राघू याचा मावस भाऊ रामा मायाप्पा राणगे याचा संपर्क राघूची पत्नी भंगारी हिच्याशी वाढत गेला..रामा राणगे व भंगारी यांच्यात संबंध वाढत गेले. मावस भाऊ रामा राणगेचा घरातील संपर्काचा संशय बळावत गेला. यातूनच भंगारी व राघू यांच्यात वारंवार वादाचे प्रकार वाढले. राघूचा कायमचा काटा काढण्याचे पत्नी भंगारी व तिचा प्रियकर रामा यांनी ठरविले. फेब्रुवारीतील पहिल्या आठवड्यात रात्री घरात भंगारी व राघू यांच्यात वाद सुरू झाला..Madhya Pradesh School: सरकारी शाळेत दाखवला ‘A’ रेटेड चित्रपट ; धुरंधर शिक्षकाचे झाले निलंबन, video viral.भंगारी व रामा या दोघांनी घाटगे मळ्याजवळील शेतात नेऊन तिथे राघुचा गळा आवळून खून केला. नंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिथेच खड्डा काढून त्याला मृतदेह पुरला. पंधरा दिवसांनी येथील पोलिस ठाण्यात राघू बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. पोलिस उपनिरीक्षक कृष्णावेणी गर्लहोसूर यांनी गुरुवारी भंगारी गावडे व रामा राणगे यास ताब्यात घेतले. शुक्रवारी दुपारी जिल्हा पोलिसप्रमुख के. रामराजन, निपाणी मंडल पोलिस उपनिरीक्षक बी. एस. तळवार, उपनिरीक्षक कृष्णावेणी गर्लहोसूर यांनी मृतदेह पुरलेल्या शेतात जाऊन घटनेची माहिती घेतली.दोघेजण ताब्यातया संदर्भात बेळगाव जिल्हा पोलिसप्रमुख के. रामराजन माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार दोघांना ताब्यात घेतले आहे. सर्व पुराव्यांची पडताळणी करून तपासाचे काम सुरू करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.