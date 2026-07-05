Kolhapur Crime: बापाकडून मुलींवर अत्याचार; संतापाची लाट : गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा

कोल्हापूर: पोटच्या दोन मुलींवर बापानेच अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला. नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत त्याने मुलींसोबत हे दुष्कृत्य केले. तसेच ही बाब कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती. .दोन्ही मुली अल्पवयीन असून, संशयिताला पोलिसांनी अटक केली. कोल्हापूर शहरानजीकच्या एका गावात राहणाऱ्या नराधमाने तेरा वर्षीय मुलीवर अत्याचार केला, तर एप्रिल महिन्यात सोळा वर्षीय मुलीसोबतही असेच कृत्य करण्याचा प्रयत्न केला. .Satara: कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार! धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक; १२ तासात ७८७ मिमी पाऊस.तिने विरोध केल्याने तिला जीवे मारण्याची धमकीही त्याने दिली होती. दोन्ही मुलींना तो याबाबत शिवीगाळ करून धमकावत होता. या मुलींनी याची माहिती आईला दिल्यानंतर तिने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. गांधीनगर पोलिसांनी संशयिताला अटक केली असून, तपास सुरू आहे..अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार; युवकावर गुन्हाराधानगरी: तालुक्यातील एका गावातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर जबरदस्ती करून शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी एका तरुणाविरुद्ध येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी साहिल संतोष सायेकर (वय २१) याला अटक केली. .Konkan: सेकंदांत होणार जमीन मोजणी!; जिल्ह्याला ७८ ‘रोअर’ मशिन्स; शुल्क कपातीचा शेतकऱ्यांना दिलासा.संशयित साहिलने पीडित मुलीचा वारंवार पाठलाग करून ‘माझे तुझ्यावर प्रेम आहे, तू माझी गर्लफ्रेंड होणार का’ अशी विचारणा केली. त्यानंतर पाच ते सहा दिवसांनी दुपारी बाराच्या सुमारास त्या मुलीला वाढदिवस साजरा करण्याच्या कारणाने बोलावून स्वतःच्या गाडीवरून एका हॉटेलवजा लॉजिंगवर नेले. तिथे वाढदिवस साजरा करून झाल्यानंतर जबरदस्तीने पीडितेला लज्जा उत्पन्न होईल, असे वर्तन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.