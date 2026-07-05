Crime | गुन्हा

Kolhapur Crime: बापाकडून मुलींवर अत्याचार; संतापाची लाट : गांधीनगर पोलिसांत गुन्हा

Father Arrested for Alleged Abuse of Daughters: कोल्हापूरमध्ये एका बापानेच आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: पोटच्या दोन मुलींवर बापानेच अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला. नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत त्याने मुलींसोबत हे दुष्कृत्य केले. तसेच ही बाब कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
father and daughter