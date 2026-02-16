Crime | गुन्हा

लाइफ बना दूँगा! रिलस्टार बनवण्याचं आमिष, १५ वर्षीय मुलीवर युट्यूबरचा लेकासह अत्याचार; दोघांना अटक

YouTuber Arrested For Minor Girl Assault : आरोपी युट्यूबरचे ४५ लाख फॉलोअर्स असून रिल्समध्ये व्हायरल करण्याच्या आमिष दाखवत त्याने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे
YouTuber Arrested For Minor Girl Assault

YouTuber Arrested For Minor Girl Assault

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

एका ४८ वर्षीय युट्यूबरने १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कोलकाता येथील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील हरोआ येथे ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी युट्यूबरसह त्याच्या मुलालाही अटक करण्यात आली आहे. आरोपी युट्यूबरचे ४५ लाख फॉलोअर्स असून रिल्समध्ये व्हायरल करण्याच्या आमिष दाखवत त्याने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Kolkata
YouTube
Crime Against Girl
minor girl victim

Related Stories

No stories found.