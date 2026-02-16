लाइफ बना दूँगा! रिलस्टार बनवण्याचं आमिष, १५ वर्षीय मुलीवर युट्यूबरचा लेकासह अत्याचार; दोघांना अटक

एका ४८ वर्षीय युट्यूबरने १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कोलकाता येथील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील हरोआ येथे ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी युट्यूबरसह त्याच्या मुलालाही अटक करण्यात आली आहे. आरोपी युट्यूबरचे ४५ लाख फॉलोअर्स असून रिल्समध्ये व्हायरल करण्याच्या आमिष दाखवत त्याने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अरबिंदू मंडल असं या युट्यूबरचं नाव आहे. त्याने आणि त्याच्या मुलाने काही महिन्यांपूर्वी नववीच्या विद्यार्थिनीला शॉर्ट्स बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी ती त्यांच्यासोबत विविध ठिकाणी शूटिंगसाठी गेली होती. त्यावेळी ती कपडे बदलत असताना दोघांनी तिचे व्हिडिओ आणि फोटो काढले. हे व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत दोघांनी वारंवार तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला..Operation Langda: अल्पवयीन मुलीचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या 'अबान'ला भर चौकात पोलिसांनी शिकवला धडा; कसा केला एन्काऊंटर?.आरोपी युट्यूबर आणि मुलीचे कुटुंबिय एकमेकांना ओळखत असून त्याच्यावर विश्वास ठेवत त्यांनी मुलीला युट्यूबर बरोबर पाठवलं होतं. मात्र, त्यांनी त्यांच्या विश्वसाला तडा देत मुलीवर लैंगिक अत्याचार केलं. अखेर या त्रासाला कंटाळून तिने सगळी हकिकत सांगितली. त्यांनी पोलिसांत धाव घेत आरोपी विरोधात तक्रारदाखल केली..Viral: मुंबईत धक्कादायक घटना! बुकिंग रद्द केली, थेरपिस्टचा संताप उफाळला; थेट महिला ग्राहकाला मारहाण अन्... व्हिडिओ व्हायरल .पीडितेच्या कुटुंबियांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हरोआ पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. तसेच दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तसेच मुलाला बालसुधार गृहात पाठवलं.दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरु केला असून अरबिंदूचा फोन, कॅमेरे आणि इतर उपकरणे जप्त केली आहेत. अरबिंदू दोन यूट्यूब चॅनेल चालवतो. एकावर तो त्याच्या नाटकांचे व्हिडिओ बनवतो. दुसरीकडे, तो हिंदी आणि बंगाली गाण्यांवर नाचतो, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.\\.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.