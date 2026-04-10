कपडे शिवून घेण्यासाठी दुकानात गेली; ब्लाऊजचं माप घेत असताना तरुणीसोबत नको ते घडलं...

शिलाईकाम करणाऱ्या एका दुकानदाराने तरुणीसोबत अश्लील वर्तन केल्याची घटना समोर आहे. हिमालच प्रदेशमधील कुल्लू येथे हा प्रकार घडला. तरुणी ही लग्नाचे कपडे शिवण्यासाठी संबंधित दुकानदाराकडे गेली होती. त्यावेळी ब्लाऊचं माप घेताना दुकानदाराने तिच्याशी असभ्य वर्तन केलं. याप्रकरणी आता दुकानादाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत असून आरोपीविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणी आपल्या लग्नासाठी कपडे शिवून घेण्यासाठी एका दुकानात गेली होती. त्यावेळी माप घेत असताना दुकानदाराने तिच्या शरीरयष्टी आणि कपड्यांच्या बसण्याबाबत अश्लील टिप्पणी केली. त्यामुळे ती घाबरली आणि अस्वस्थ झाली. तसेच तिने दुकानातून निघून गेली..दरम्यान, घरी पोहोचताच तिने संपूर्ण प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. त्यानंतर कुटुंबातील महिला थेट दुकानदाराला जाब विचारण्यासाठी पोहोचल्या. यावेळी महिलां आणि दुकानदारामध्ये जोरदार वाद झाला. त्याचे व्हिडीओही आता सोशल मीडियावर व्हायरत होत आहे. या व्हिडीओत महिला दुकानदाराला धारेवर धरताना दिसत आहेत..या घटनेनंतर स्थानिक संघटना आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महिलांबाबत अशा प्रकारचे अयोग्य वर्तन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. घटनेच्या निषेधार्थ मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक बाजार परिसरात जमले आणि आंदोलन केले. संतप्त नागरिकांनी दुकान चालकाला दुकान रिकामे करण्याचा इशाराही दिला आहे.