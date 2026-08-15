Kupwad Crime: कुपवाडमध्ये सराईताने पती-पत्नीवर केला हल्ला; हातोडी, चाकूचा वापर : पत्नीची प्रकृती अत्यवस्थ

कुपवाड: श्यामनगर परिसरात किरकोळ वादातून सराईत गुन्हेगाराने पती-पत्नीवर हातोडी आणि धारदार चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची शनिवारी (ता. १५) घटना घडली. संशयित फरिद अब्दुल शेख (वय ५२, रा.श्यामनगर,कुपवाड) असे संशयिताचे नाव आहे..हल्ल्यात मोहन केसरकर व त्यांच्या पत्नी मनीषा मोहन केसरकर गंभीर जखमी झाल्या. दोघांना तातडीचे उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शरीरातून जादा रक्तस्त्राव झाल्याने दोघांपैकी पत्नी मनीषा केसरकर यांची प्रकृती सध्या चिंताजनक आहे. अशी माहिती पोलिसांनी दिली..स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला निघालेल्या मुली, ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला धडक दिल्यानं ३ मैत्रिणींचा मृत्यू.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित गुन्हेगार आणि केसरकर दाम्पत्य एकमेकांच्या शेजारी वास्तव्य करतात शनिवारी (ता.१५) सकाळी दोघांत किरकोळ कारणावरून वाद उद्भवला यावेळी. संशयिताने रागात धारदार चाकू व हातोडीने दोघांवर प्राणघातक हल्ला केला. यामध्ये दोघे पती-पत्नी जखमी झाले, याबाबत माहिती मिळताच कुपवाड पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेतली. जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दोघांवरती सध्या उपचार सुरू आहेत..दोघांपैकी पत्नी मनीषा केसरकर ह्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्या असून शनिवारी सकाळी १०:३० पर्यंत त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ होती. हल्ल्यानतंर कुपवाड पोलिसांनी तपास यंत्रणा गतीने राबवली, संशयित शेख याचा शोध घेऊन त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया ठाण्यात सुरू होती. स्वातंत्र्यदिनी सकाळीच घडलेल्या घटनेमुळे कुपवाड शहर हादरले. अधिक तपास कुपवाड पोलीस करीत आहेत..IND vs SL: श्रीलंकन खेळाडूशी धडक, केएल राहुलचा कॉलचा गोंधळ अन् यशस्वी जैस्वाल रनआऊट! गॉलमध्ये ड्रामा...पाहा Video.ध्वजारोहणाची तयारी अनं पोलिसांची धावपळस्वातंत्र्यदिनी पोलिस ठाण्यात ध्वजारोहणाची तयारी, बंदोबस्त, उत्सवाची लगबग सुरू असतानाच शनिवारी सकाळीच पती-पत्नीवर प्राणघातक हल्ल्याची घटना घडली. त्यामुळे ध्वजारोहणाच्या तयारीत असलेल्या कुपवाड पोलिसांना क्षणात घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली. हातोडी आणि चाकूच्या हल्ल्याने परिसर हादरला. स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह सुरू होण्यापूर्वीच घडलेल्या या थरारक प्रकाराने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.