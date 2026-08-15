Crime | गुन्हा

Kupwad Crime: कुपवाडमध्ये सराईताने पती-पत्नीवर केला हल्ला; हातोडी, चाकूचा वापर : पत्नीची प्रकृती अत्यवस्थ

Husband and Wife Attacked in Kupwad: कुपवाडच्या श्यामनगर परिसरात किरकोळ वादातून पती-पत्नीवर हातोडी आणि धारदार चाकूने हल्ला झाल्याची घटना घडली. दोघे गंभीर जखमी असून पत्नीची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Kupwad Crime News

Kupwad Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुपवाड: श्यामनगर परिसरात किरकोळ वादातून सराईत गुन्हेगाराने पती-पत्नीवर हातोडी आणि धारदार चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची शनिवारी (ता. १५) घटना घडली. संशयित फरिद अब्दुल शेख (वय ५२, रा.श्यामनगर,कुपवाड) असे संशयिताचे नाव आहे.

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