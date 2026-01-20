Crime | गुन्हा

क्रिकेटच्या मैदानात वाद सोडवायला गेलेल्या तरुणाची हत्या, बॅटने मारहाण; पत्नीने सांगितल्यानं गेलेला मध्यस्थीसाठी

Mohit Gohe Death : क्रिकेटच्या मैदानात दोन गटात सुरू असलेला वाद सोडवायला जाणं एका तरुणाच्या जीवावर बेतलंय. २७ वर्षीय तरुणाचा वाद करणाऱ्या तरुणांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे.
Young Man Killed While Trying To Stop Cricket Ground Fight

सूरज यादव
क्रिकेट खेळताना झालेला वाद सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा बॅटने मारहाण झाल्यानं मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. मृत्यू झालेला तरुण हाउसिंग बोर्डात क्लार्क म्हणून कार्यरत होता. मध्य प्रदेशातील बैतूल इथं ही घटना घडलीय.

