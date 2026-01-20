क्रिकेटच्या मैदानात वाद सोडवायला गेलेल्या तरुणाची हत्या, बॅटने मारहाण; पत्नीने सांगितल्यानं गेलेला मध्यस्थीसाठी

क्रिकेट खेळताना झालेला वाद सोडवायला गेलेल्या तरुणाचा बॅटने मारहाण झाल्यानं मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. मृत्यू झालेला तरुण हाउसिंग बोर्डात क्लार्क म्हणून कार्यरत होता. मध्य प्रदेशातील बैतूल इथं ही घटना घडलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, बैतूलमधील कत्तलढाना इथं क्रिकेट खेळताना वाद झाला. मुलं क्रिकेट खेळताना दोन गटात झालेल्या वादातून दगडफेक झाली. यावेळी मध्यस्थी करून वाद मिटवायला गेलेल्या मोहित गोहे याच्यावर हल्ला केला गेला. यात जखमी झालेल्या मोहितचा मृत्यू झाला आहे..लेक सोनं तस्करीत तुरुंगात, DGP असलेल्या बापाचं अश्लील व्हिडीओमुळे निलंबन, कोण आहेत IPS के रामचंद्र राव?.मुलं मोठ्या क्रिकेटच्या मैदानात खेळत होते. खेळताना त्यांच्यात वाद होऊन दगडफेकीची घटना घडली. बाजूलाच लहान मुलं खेळत असल्यानं मोहितच्या पत्नीने तो वाद सोडवा असं पतीला सांगितलं. मोहित तिथं पोहोचला आणि त्यानं वाद घालू नका असं सांगत दोन्ही गटांना शांत होण्याचं आवाहन केलं..वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या मोहितवरच तरुणांनी हल्ला केला. मोहितने जेव्हा प्रतिकार केला तेव्हा बॅट आणि काठीने त्याला मारहाण केली गेली. हल्ल्यात मोहितच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं रक्तस्राव झाला. घटनेनंतर मोहितला रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्याची प्रकृती गंभीर असल्यानं भोपाळला नेण्यास सांगितलं. भोपाळला त्याच्यावर उपचार सुरू असातनाच मृत्यू झाला..मोहितच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. दोन वर्षांपूर्वी त्याचं लग्न झालं होतं. आपण पतीला भांडण सोडवायला पाठवलं नसतं तर हे घडलं नसतं असं म्हणत पत्नीने आक्रोश केला. मोहितला एक लहान मुलगा असून त्याचे आई-वडील वृद्ध आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.