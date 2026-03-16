Solapur Human Trafficking: मोडनिंब येथील स्वरांजली कला केंद्रात चक्क सुरू होता कुंटणखाना; २५ महिलांची सुटका, पाच जणांना अटक

टेंभुर्णी:मोडनिंब येथील स्वरांजली कला केंद्राचे मालक, मॅनेजर व कामगार हे परजिल्हा व परराज्यातून महिलांना आणून त्यांच्याकडून वेश्या व्यवसाय करून घेत होते. या कुंटणखान्यावर टेंभुर्णी ठाण्याचे प्रभारी पोलिस अधिकारी तथा परिविक्षाधीन आयपीएस राहूल आत्राम यांनी पोलिस पथकासह नियोजनबद्ध सापळा रचून छापा टाकून २५ महिलांची सुटका केली. या पथकाने रविवारी मध्यरात्री सव्वा दोन वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई केली. याप्रकरणी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एका महिलेसह पाच जणांना अटक केली आहे. .या प्रकरणी स्वरांजली कला केंद्राचे मालक जगन्नाथ तुकाराम घाडगे (रा. अरण ता. माढा) कलाकेंद्राचे चालक विशाल लता पवार (वय २४ रा. जामखेड ता. अहिल्यानगर) मॅनेजर बाळासाहेब गोविंद गिड्डे (वय ६३ रा. अरण ता. माढा) पार्टी मालकीन छाया बाळासाहेब सुरवसे (वय ३५ रा. आंबेजोगाई जि. बीड) रिक्षाचालक नितीन चांगदेव चव्हाण (वय ४९ रा. मोडनिंब ता. माढा), स्वागत लॉज मॅनेजर सिध्दांत सुखदेव गायकवाड (वय ३३ रा. मोडनिंब ता.माढा) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला..टेंभुर्णी ठाण्याचे प्रभारी पोलिस अधिकारी राहुल आत्राम यांना या कुंटणखान्याबाबत रविवारी गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती मिळाली होती. आत्राम यांनी पोलिस सहकाऱ्यांसह पंच, डमी ग्राहक त्यांच्यामार्फत नियोजनबद्ध सापळा रचून छापा टाकला. कारवाई मध्ये २५ महिला मिळून आल्या. यातील एका पीडित महिलेकडून यातील आरोपी हे संगणमताने स्वतःच्या आर्थिक फायद्या करता वेश्या व्यवसाय करून घेत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांच्याविरुद्ध टेंभुर्णी ठाण्यात हवालदार सहदेव देवकर यांनी फिर्याद दिली..चालक विशाल पवार, मॅनेजर बाळासाहेब गिड्डे, पार्टी मालकीन छाया सुरवसे, रिक्षा चालक नितीन चव्हाण, लॉज मॅनेजर सिद्धांत गायकवाड यांना अटक करून माढा न्यायालयात हजर केले असता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. डी.कुलकर्णी यांनी त्यांना मंगळवारपर्यंत (ता. १७) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. यातील एकूण २५ पीडित महिलांची सुटका केली असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व महिलांना सोलापूर येथील सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. पुढील तपास टेभुर्णी ठाण्याचे प्रभारी पोलिस अधिकारी राहुल आत्राम हे करीत आहेत. .कला केंद्र चालकांचे धाबे दणाणलेपोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधिक्षक प्रीतम यावलकर, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक, अंजना कृष्णा व्ही एस यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी पोलिस अधिकारी तथा परिविक्षाधीन आयपीएस राहुल आत्राम, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील सरडे, पोलिस उपनिरीक्षक विलास रणदिवे, हवालदार प्रदीप पर्वते, सहदेव देवकर,चालक नितीन डाकवाले, पोलिस कॉन्स्टेबल प्रसाद अनुभुले व उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयातील हवालदार मंगेश पवार, गणेश गुटाळ, कॉन्स्टेबल भोसले, निकम व प्रभारी अधिकारी टेंभुर्णी यांचे मुख्यालयाकडील चालक व आरटीपीसी, महिला कॉन्स्टेबल धनश्री मांढरे यांनी ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील कला केंद्र चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.