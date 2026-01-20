Crime News : शेजाऱ्याशी संबंध ठेवताना लेकरानं पाहिलं, आईनं पोटच्या पोराला संपवलं; पोलीस पतीने...

स्वत:च्या पाच वर्षांच्या मुलाची हत्या केल्या प्रकरणी न्यायालयाने एका महिलेला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. जवळपास ३ वर्षांनंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. ज्योती राठोड असं या महिलेचं नाव आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता विविध चर्चादेखील सुरु झाल्या आहेत. २०२३ मध्ये जतीन नावाच्या पाच वर्षांच्या मुलाचा घराच्या छतावरून कोसळून मृत्यू झाला होता. मात्र, हा अपघात नसून हत्या असल्याचं न्यायालयात सिद्ध झालं आहे. त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. .हे प्रकरण २०२३ सालचं आहे. आरोपी महिलेने स्वत: पाच वर्षांच्या मुलाला छतावरून ढकललं होतं. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला होता. खरं तर महिलेलेचे शेजारी राहणाऱ्या उदय इंडोलिया नावाच्या व्यक्तीबरोबर प्रेमसंबंध होते. २३ एप्रिल २०२३ रोजी तिच्या मुलाने म्हणजेच जतीने तिला उदयबरोबर नको त्या अवस्थेत बघितलं होतं. ही गोष्ट तो आपल्या वडिलांना सांगेन या भीतीने तिने जतीनची हत्या केली होती..Crime: पप्पा, मला मासिक पाळी आलीये... पैशांच्या लालसेपुढे पित्याचं नातं हरपलं; मुलीला वैश्याव्यवसायात ढकललं.सुरुवातीला हे अपघात प्रकरण वाटत होतं. मात्र, महिलेचा पती पोलिसांत असल्याने त्याला महिलेच्या वागण्यावर संशय येत होता. याप्रकरणी त्याने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. अखेर काही दिवसांनी महिलेने आपणच जतीनला छतावरून ढकलल्याचं पती समोर कबुल केलं होत. याप्रकरणी तीन वर्ष सुनावणी झाल्यानंतर आता न्यायालयाने अखेर निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने महिलेला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच तिच्या प्रियकराला पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्त केलं आहे..Crime: म्हशीला दरवाजासमोरून नेऊ नका... पत्नीची विनंती, पण पतीचा पारा चढला, रागाच्या भरात धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.यासंदर्भात बोलताना,"पोलिसांनी पतीच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला होता आणि तपासात पत्नीचा सहभाग असल्याचे समोर आले. न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे ज्योतीला दोषी ठरवले, तर दुसऱ्या आरोपीला निर्दोष मुक्त केलं आहे", अशी माहिती सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.