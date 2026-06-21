Crime News: लेकीनं २ कोटींच्या विम्यासाठी प्रियकराच्या मदतीनं पतीची हत्या केली, आईने उचललं टोकाचं पाऊल

यमकनमर्डी: दोन कोटी रुपयांच्या विमा रकमेसाठी पतीची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या महिलेच्या आईने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी हुक्केरी तालुक्यातील घोडगेरी येथे उघडकीस आली. महादेवी बदामी (वय ५७) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे..महादेवी बदामी या संदीप मंजरगी यांच्या हत्या प्रकरणातील प्रकरणातील प्रमुख संशयित महिलेच्या आई आहेत. सुमी मंजरगी यांच्या आई महादेवी बदामी यांनी शनिवारी घरातील पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..Father's Day Wishes in Marathi: "न बोलता प्रेम व्यक्त करणारा व्यक्ती म्हणजे बाबा!" फादर्स डे निमित्त बाबांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!.माजी सैनिक संदीप मंजरगी यांच्या खूनप्रकरणी यमकनमर्डी पोलिसांनी १४ जून रोजी माजी सैनिकाची पत्नी सुमा मंजरगी, तिचा कथित प्रियकर पुंडलिक याच्यासह नऊ जणांना अटक केली होती. दोन कोटींच्या विमा रकमेसाठी कट रचून सलाईनच्या बाटलीत विष मिसळून संदीप यांची खून केल्याचा आरोप या संशयितांवर आहे. या प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा झाली होती. या घटनेत पोलिसांनी सुमाची आई महादेवी यांची देखील चौकशी केली होती..Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल.मुलीच्या अटकेनंतर महादेवी मानसिक तणावाखाली होत्या, अशी चर्चा गावात आहे. या मानसिक तणावातूनच त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यमकनमर्डी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.