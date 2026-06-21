Crime | गुन्हा

Crime News: लेकीनं २ कोटींच्या विम्यासाठी प्रियकराच्या मदतीनं पतीची हत्या केली, आईने उचललं टोकाचं पाऊल

Insurance Money Motive in Ex-Serviceman Murder Case:२ कोटींच्या विमा रकमेसाठी पतीच्या हत्येप्रकरणी अटक झालेल्या महिलेच्या आईने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Crime News

Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यमकनमर्डी: दोन कोटी रुपयांच्या विमा रकमेसाठी पतीची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या महिलेच्या आईने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी हुक्केरी तालुक्यातील घोडगेरी येथे उघडकीस आली. महादेवी बदामी (वय ५७) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे.

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