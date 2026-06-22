Shocking Crime: मुलगी सून म्हणून नकोच, प्रियकराच्या आईचा हट्ट, प्रेयसी संतापली अन्...; मुलाच्या आईसोबत धक्कादायक कृत्य घडलं

मुंबई : रागाच्या भरात चक्क प्रियकराच्या आईचेच मॉर्फ ठी छायाचित्र समाजमाध्यमाद्वारे व्हायरल रे करणाऱ्या तरुणीविरोधात शनिवारी (ता. २०) रफी अहमद किडवई मार्ग पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. .या प्रकरणातील तक्रारदार महिला शासकीय आस्थापनेत सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्त आहेत. त्यांच्या मुलासोबत आरोपी तरुणीचे प्रेमसंबंध डी होते. तरुणी आणि तिचे पालक दोघांच्या लग्नासाठी तक्रारदार आणि त्यांच्या मुलाकडे आग्रह करीत होते. मात्र आरोपी तरुणीचा हट्टी स्वभाव, तिला असलेली व्यसने आणि समाजमाध्यमांवरील तिचा वावर पाहून तक्रारदार महिलेने लग्नास नकार दिला. .Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत.त्याचा डूख धरत आरोपी तरुणीने तक्रारदार महिलेचा मॉर्फ केलेला फोटो स्वतःच्या इन्स्टाग्राम खात्यावरून पोस्ट केला. इतकेच नव्हे, तर त्याखाली तक्रारदार महिलेचा मोबाईल क्रमांक देत आक्षेपार्ह मजकूरही लिहिला. त्यामुळे तक्रारदार महिलेची समाजात बदनामी झाली, असे पोलिसांनी सांगितले..वाहनाच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यूऐरोली पुलावर भरधाव वाहनाने मागून दिलेल्या धडकेत इलेक्ट्रिक बाइकस्वार शहाबुद्दीन नौशाद खान (वय २५) याचा मृत्यू झाला. हा अपघात १९ जूनला पहाटे घडला. नवघर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी तरुणास खासगी रुग्णालयात नेले; मात्र उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.अकराव्या मजल्यावरून पडून कामगार ठारखार परिसरातील व्हेन्यू ५२ या बहुमजली इमारतीच्या अकराव्या मजल्यावरून पडून मजुराचा मृत्यू झाला. मोहम्मद कबीर मोहम्मद तोहिद (वय २९) असे मृत मजुराचे नाव असून तो रंगकाम करीत होता. रंगकामाचे कंत्राट घेतलेल्या मेसर्स एम. डिझाइन स्टुडिओ व सुपरवायझर आक्रम खान याच्याविरोधात गुन्हा नोंदवल्याचे खार पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.