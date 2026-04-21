Nagpur News: स्वयंसेवी संस्थाचालकाला चार दिवसांची कोठडी; चार मुलींची मानकापूर ठाण्यात तक्रार ; दोन वर्षांपासून छळ

Instagram Used to Monitor Victims: नागपूरमध्ये स्वयंसेवी संस्था चालक रियाज फाजील काझीवर चार मुलींच्या तक्रारीनंतर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने आरोपीला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: स्वयंसेवी संस्था चालकाला मुलींच्या तक्रारीनंतर अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. रियाज फाजील काझी (वय ४८, रा. नशेमन सोसायटी, अनंतनगर) असे आरोपीचे नाव आहे.

