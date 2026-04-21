Nagpur News: स्वयंसेवी संस्थाचालकाला चार दिवसांची कोठडी; चार मुलींची मानकापूर ठाण्यात तक्रार ; दोन वर्षांपासून छळ

नागपूर: स्वयंसेवी संस्था चालकाला मुलींच्या तक्रारीनंतर अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. रियाज फाजील काझी (वय ४८, रा. नशेमन सोसायटी, अनंतनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. .रियाज काझी हा झिंगाबाई टाकळी येथे 'युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज सोसायटी' नावाने संस्था चालवतो. ही संस्था झोपडपट्टीत राहणाऱ्या तसेच शाळेत न जाणाऱ्या मुलांना शिक्षण देते. त्याच्या कार्यालयात ५ ते ६ तरुणी काम करतात. तो आपल्या संस्थेत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्रास देत असल्याचे समोर आले आहे. एका तरुणीने त्याच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला असून इतर काही तरुणींनीही त्याच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या आहेत. पीडिता ही त्याच कार्यालयात एचआर मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे..रियाजची पीडितेवर वाईट नजर होती. काही दिवसांपूर्वी पीडितेचा वाढदिवस होता. त्याने तिला इच्छेविरुद्ध आपल्या कॅबिनमध्ये बोलावले आणि शुभेच्छा देण्याच्या बहाण्याने तिचा विनयभंग केला. यामुळे पीडिता अस्वस्थ होऊन कॅबिनमधून बाहेर पडली. त्यानंतरही तो वेगवेगळ्या कारणांनी तिला कॅबिनमध्ये बोलावून विनयभंग करीत होता. मात्र, पीडितेने त्याला विरोध केला. रियाजने स्वतःचे व पीडितेचे नाव एकत्र करून इन्स्टाग्रामवर आयडी बनवून याद्वारे तो पीडिता व इतर मुलींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत होता..धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी टाकत होता दबावपीडिता बदनामी व नोकरी जाण्याच्या भीतीने त्याच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करत होती. मात्र, रियाजची हिंमत वाढत होती. पीडितेची लहान बहीणही त्याच कार्यालयात काम करते. तिला आणि इतरही मुलींना धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी तो दबाव टाकत होता..स्वयंसेवी संस्था चालकाला चार दिवसांची कोठडीया सर्व मुली २३ ते २५ वयोगटातील आहेत. छळ वाढत असल्याचे पाहून शेवटी पीडिता आपल्या तीन सहकाऱ्यांसह मानकापूर पोलिस ठाण्यात पोहोचली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हरीश कळसेकर यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महिला अधिकाऱ्यांमार्फत तपास केला. त्यानंतर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यापूर्वी रियाजच्या आक्षेपार्ह वर्तनामुळे एका तरुणीने नोकरी सोडली होती. ती सुद्धा पोलिसांत तक्रार करणार असल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी रियाजला अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याला २३ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती हरीश कळसेकर यांनी दिली.