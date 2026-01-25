Nalasopara Crime : डोकं वरवंट्यानं ठेचलं, आईनेच १५ वर्षांच्या लेकीला संपवलं; काय घडलं?

नालासोपाऱ्यात आईने तिच्या १५ वर्षीय मुलीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. नालासोपारा पूर्व इथं संतोष भुवन परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडालीय. शनिवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास आई कुमकुम प्रजापतीने मुलगी अंबिका प्रजापतीची हत्या केली..कुमकुम यांची अंबिका ही पाच भावंडांमध्ये सर्वात मोठी होती. शनिवारी सायंकाळी साडे चार वाजता आई कुमकुमने अंबिकाची वरवंट्याने डोके ठेचून हत्या केली. यात १५ वर्षीय अंबिकाचा जागीच मृत्यू झाला. पोटच्या लेकीची आईनेच हत्या केल्याच्या या घटनेमुळे नालासोपारा हादरलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आई कुमकुम प्रजापती हिला अटक केलीय..बोरघाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, शेकडो वाहनांच्या क्लच प्लेट जळाल्या.अंबिका प्रजापती ही भावंडांमध्ये सर्वात मोठी होती. ती सतत लहान भावंडांना मारहाण करायची. यातून आईसोबतही तिचा वाद होत असे. याच वादातून आई कुमकुम हिने अंबिकाची हत्या केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या घटनेनंतर परिसरात भीती आणि संतापाचं वातावरण पसरलंय. कुमकुम प्रजापतीसह तिच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांचीही चौकशी केली जात आहे..पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल होत आई कुमकुम प्रजापतीला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. कुमकुम प्रजापतीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तिची अधिक चौकशी केली जात आहे. हत्येमागेचं नेमकं कारण काय याचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.