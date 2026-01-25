Crime | गुन्हा

Nalasopara Crime : डोकं वरवंट्यानं ठेचलं, आईनेच १५ वर्षांच्या लेकीला संपवलं; काय घडलं?

Mother Killed Daughter : नालासोपाऱ्यात आईनेच पोटच्या लेकीची वरवंट्याने डोकं ठेचून हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आईला अटक केली असून अधिक तपास केला जात आहे.
Mother Kills Teenage Daughter In Nalasopara

Esakal

सूरज यादव
Updated on

नालासोपाऱ्यात आईने तिच्या १५ वर्षीय मुलीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. नालासोपारा पूर्व इथं संतोष भुवन परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडालीय. शनिवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास आई कुमकुम प्रजापतीने मुलगी अंबिका प्रजापतीची हत्या केली.

crime
murder
mother
nalasopara

