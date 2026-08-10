Nanded Crime: आईची हत्या करून मुलाची आत्महत्या; नांदेडमधील घटना, कारणांचा शोध सुरू

नांदेड: जन्मदात्या आईवर घरात हल्ला करून तिची हत्या केल्यानंतर २६ वर्षीय मुलाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शहरात शनिवारी (ता. आठ) रात्री घडली. प्रतीक बालाजी चौथरे (वय २६) आणि त्याची आई भारती बालाजी चौथरे (वय ५०) अशी मृतांची नावे आहेत. घटनेमागच्या नेमक्या कारणांचा पोलिस शोध घेत आहेत..शहरातील तरोडा नाका परिसरातील राहुल कॉलनीत चौथरे कुटुंबाचे वास्तव्य आहे. काल रात्री घरी प्रतीकने आई भारती यांच्यावर लोखंडी रॉड आणि बॅटने हल्ला केला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी होऊन भारती यांचा जागीच मृत्यू झाला..BADMINTON: ठाण्याच्या या बॅडमिंटन अकादमीची चर्चा थेट परदेशात! मालदीव, आयर्लंड, स्पेन अन् अमेरिकेतील खेळाडू प्रशिक्षणासाठी इथेच का येतात?.त्यानंतर प्रतीकने घरातील बाथरूमसमोरील स्लॅबच्या हुकाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. चौथरे कुटुंबाच्या घरात अनुचित घडल्याच्या संशयावरून नातेवाइकांनी रात्री उशिरा पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला. घराचा दरवाजा उघडत नसल्याने खिडकीची काच फोडून आत पाहिले असता एका बाजूला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या भारती यांचा मृतदेह, दुसऱ्या बाजूला प्रतीकने गळफास घेतल्याचे दिसले..Dahisar Fire: दहिसरमध्ये आगीचं रौद्ररूप, परिसरात धुराचे मोठे लोट; गॅरेजला अचानक लागलेल्या आगीचा VIDEO VIRAL.माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दोन्ही मृतदेह रुग्णालयात हलविले. हल्ल्यासाठी वापरलेला लोखंडी रॉड, बॅट यासह अन्य बाबींची तपासणी सुरू केली. प्रतीकचे वडील नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असतात. ते घरी नसताना ही घटना घडली. त्यामुळे घटनेमागचे नेमके कारण समजू शकले नाही. घटनास्थळावरील स्थिती, उपलब्ध पुरावे, नातेवाइकांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे कारण शोधण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.