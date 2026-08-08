Nandurbar Crime News: अल्पवयीन मुलांसह समवयस्कांवर ४ वर्षे अत्याचार, अनैसर्गिक संबंध ठेवत फोटो, व्हिडीओची काढले; २२ वर्षीय तरुणाला अटक

नंदुरबार: पोलिसांच्या विशेष पथकाने अल्पवयीन बालके व युवकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या नराधमास अटक केली. संशयित गेल्या चार वर्षांपासून हे कृत्य करीत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. ता. ६ ऑगस्टला संशयिताने भोणे फाटा परिसरातील पपईच्या शेतात एका अल्पवयीन मुलाला आमिष दाखवून भेटण्यासाठी बोलावले होते. त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांना मिळाली. .त्यांनी विशेष पथकाची स्थापना केली. पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाळत ठेवली. संशयित पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना, पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. चेतन प्रकाश कोळी (वय २२, रा. रायसिंगपुरा, नंदुरबार) असे संशयिताचे नाव आहे. संशयिताच्या मोबाईलमध्ये अल्पवयीन बालके व युवकांवरील लैंगिक अत्याचारांचे व्हिडिओ व छायाचित्रे आढळली, संशयित २०२२ पासून अल्पवयीन बालके व समवयस्क युवकांचे लैंगिक शोषण करीत असल्याचे निष्पन्न झाले, याबाबत पोलिस कर्मचारी रूपेश पगारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नंदुरबार शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक अमोल देशमुख तपास करीत आहेत. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक अमोल देशमुख, निकिता पाटोल, हवालदार जगदीश पाटील, रूपेश पगारे, राजेंद्र कटके, अमित भरवाड, आनंदा मराठे, निंबा वाघमोडे यांनी केली..Siddhivinayak Temple : ठाकरे गटाची अडचण वाढणार? सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगी व्यवहारांची मागील पाच वर्षांची होणार चौकशी; सीएम फडणवीसांचे आदेश.धमकी देत करायचा अत्याचारसंशयित तरुण अल्पवयीन बालके व समवयस्क युवकांना पैशांचे आमिष दाखवून सलगी करून लैंगिक अत्याचार करायचा. त्याने केलेल्या गैरकृत्याचे व्हिडिओ व छायाचित्रे मोबाईलमध्ये साठवत असे. व्हिडिओ व छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पीडितांवर सातत्याने अनैसर्गिक कृत्य करीत असे..अल्पवयीन बालकांसह युवकांचे लैंगिक शोषण प्रकरण अत्यंत धक्कादायक, संतापजनक आणि संपूर्ण समाजाला अस्वस्थ करणारे आहे. अशा विकृत कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगाराला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. या प्रकरणाची 'एसआयटी' मार्फत चौकशी करावी. या गुन्ह्यांत अन्य व्यक्तींचा सहभाग, संगनमत किंवा रॅकेट कार्यरत होते का, याचा तपास करावा. सर्व संभाव्य पीडितांचा शोध घेऊन त्यांना कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक आधार द्यावा. या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक न्यायालयात जलद सुनावणी करावी. - प्रतिभा शिंदे, प्रदेश प्रवक्त्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस.Batwara 1947: योगी आदित्यनाथ यांनी सनी देओल अन् प्रीती झिंटाला दिली खास भेट; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल!.बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत जागरूक राहावे. सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करावा आणि बाललैंगिक शोषणासंदर्भात कोणतीही माहिती अथवा संशयास्पद बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित यंत्रणेला कळवावी पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप, अपर अधीक्षक आशित कांबळे, उपअधीक्षक हणमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी जबाबदारी पार पाडली. कारवाई निश्चितच अनुकरणीय असून, ती समाजात कायद्याविषयी विश्वास आणि बालकांच्या संरक्षणाबाबत जागरूकता वाढविणारी ठरेल. - अॅड. संजय व्ही. पुराणिक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.