Crime | गुन्हा

Nandurbar Crime News: अल्पवयीन मुलांसह समवयस्कांवर ४ वर्षे अत्याचार, अनैसर्गिक संबंध ठेवत फोटो, व्हिडीओची काढले; २२ वर्षीय तरुणाला अटक

Suspect Arrested in Nandurbar: नंदुरबारमध्ये अल्पवयीन बालके आणि युवकांच्या शोषणाच्या आरोपावरून २२ वर्षीय संशयिताला अटक करण्यात आली. पोलिस तपासात मोबाइलमधून महत्त्वाचे पुरावे मिळाले.
Nandurbar Crime News

Nandurbar Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नंदुरबार: पोलिसांच्या विशेष पथकाने अल्पवयीन बालके व युवकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या नराधमास अटक केली. संशयित गेल्या चार वर्षांपासून हे कृत्य करीत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. ता. ६ ऑगस्टला संशयिताने भोणे फाटा परिसरातील पपईच्या शेतात एका अल्पवयीन मुलाला आमिष दाखवून भेटण्यासाठी बोलावले होते. त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांना मिळाली.

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