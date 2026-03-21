Nashik Crime: भोंदू खरातच्या ऑफिसबॉयला अटक, कार्यालयातलं सीसीटीव्ही फुटेज लीक करत फोडलेलं बिंग

नाशिक: स्वयंघोषित अंकज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरात याच्याभोवती विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) फास आवळला असून त्याची आज आठ तासांपेक्षा अधिक काळ कसून चौकशी करण्यात आली. खरातच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज उघड करीत त्यांचे बिंग फोडणाऱ्या ऑफिसबॉय नीरज जाधव याला शिर्डी पोलिसांनी अटक केली आहे. खरातने तांत्रिक विधीच्या नावाखाली शेकडो महिलांचे शोषण केले असून त्याच्याही काही क्लिप उघड झाल्या आहेत. खरात हा चौकशी प्रक्रियेदरम्यान पोलिसांना सहकार्य करत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. .नीरज जाधव कोण?नीरज हा कॅप्टन खरात याच्या कार्यालयामध्ये ऑफिसबॉय म्हणून काम पाहत होता. त्याच्याच नातलग महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याने त्याने कॅप्टन खरात याचे बिंग फोडण्यासाठी शोषणाचे व्हिडिओ हस्तगत केले होते. त्याने ही बाब यातील एका पीडित महिलेच्या निदर्शनासही आणून दिली होती. पण तिने त्याच्याविरोधात शिर्डी पोलिस ठाण्यात बदनामी व विनयभंगप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. विशेष तपास पथकाने जाधवला अटक केली आहे..महिलांना संमोहित करायचाकॅप्टन थोरात त्याला भेटायला आलेल्या महिलांना संमोहित करायचा. स्वतः कृष्णाचा अवतार असल्याचे सांगत त्याने अनेक महिलांवर अत्याचार केले होते. अनेकदा तो याच महिलांना भीतीदेखील दाखवत. महिलेस गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार करायचा. .'एसआयटी'कडून झाडाझडतीमहिला आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक शहर, ग्रामीण आणि शिर्डी येथील सुमारे बारा ते पंधरा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक गुन्ह्याची चौकशी करीत आहे. पाचशे कोटींची मालमत्ता?कॅप्टन खरात याने गेल्या काही वर्षांत भोंदूगिरीच्या माध्यमातून कोट्यवधीची मालमत्ता जमविली होती. यात नाशिकमधील आलिशान बंगला, कॅनडा कॉर्नर परिसरातील कार्यालय, भूखंड, सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील आलिशान फार्म हाऊस त्याच ठिकाणची सुमारे ७० एकर जमीन आणि शिर्डीतील कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे. खरातकडे पाचशे कोटींची मालमत्ता असल्याचे बोलले जाते..नातलगांच्या नावे संपत्तीखरातने विविध मालमत्ता त्याची पत्नी, मुलगी आणि मुलासह जवळच्या नातलगांच्या नावे खरेदी केल्याचे बोलले जाते. पोलिसांनी त्याच्या घराची झडती घेत पिस्तुलासह जिवंत काडतुसे, मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली.