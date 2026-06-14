Crime: गेमिंगचा नाद लय बेकार! पैसे कमवण्याच्या नादात रिक्षाचालकाला सव्वाकोटींचा चुना लागला; नेमकं काय घडलं?

नवी मुंबई : ऑनलाइन गेमिंगमधून घरबसल्या करोडपती होण्याच्या नादात एका २५ वर्षीय तरुणाने तब्बल एक कोटी २६ लाख ८६ हजार ७७८ रुपये गमावल्याची खळबळजनक घटना उलवेमध्ये उघडकीस आली आहे. या रिक्षाचालक तरुणाला सायबर टोळीने ऑनलाइन गेमिंगमध्ये अडकवून त्याची फसवणूक केली. याप्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी अज्ञात सायबर टोळी आणि गेमिंग अॅपच्या चालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..या प्रकरणातील तक्रारदार तरुण उलवे येथे राहण्यास असून, तो रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. २०२४ मध्ये इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ पाहत असताना त्याला खेलोस्टार नावाच्या ऑनलाइन गेमिंग फ्लॅटफॉर्मची एक जाहिरात दिसली. गेम खेळून मोठ्या प्रमाणात पैसे जिंकण्याचे आणि ते त्वरित बँक खात्यात जमा करण्याचे आकर्षक प्रलोभन या जाहिरातीत देण्यात आले होते. त्याला बळी पडून त्याने दिलेल्या लिंकवरून अॅप डाऊनलोड करून खेळण्यास सुरुवात केली..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.सायबर टोळीच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणाने २९ मार्च २०२४ ते २ एप्रिल २०२६ या दोन वर्षाच्या कालावधीत फोन पे आणि वेगवेगळ्या यूपीआय आयडीद्वारे तब्बल ४०० पेक्षा जास्त वेळा पैसे ट्रान्स्फर केले. एकूण १,२६,८६,७७८ रुपये गेममध्ये लावले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्याने पोलिसात धाव घेतली..Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार.देवीच्या दागिन्यांवर पुजाऱ्याचाच डल्लानेरूळ येथील एसआयईएस महाविद्यालय परिसरातील प्रसिद्ध कामाक्षी मंदिरातील देवीच्या दागिन्यांवर डल्ला मारणारा दुसरा-तिसरा कोणी नसून मंदिरातच पुजारी म्हणून कार्यरत असलेला तरुण असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पोलिसांनी अवघ्या दोन तासांत या चोरीचा छडा लावत आरोपीला अटक केली. तसेच १५ लाख रुपये किमतीचे ९० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने हस्तगत केले. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पुजाऱ्याचे नाव कार्तिक रामदास बैरागी (वय २२) असे असून तो मूळचा मध्य प्रदेशातील रहिवासी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.