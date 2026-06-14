Crime | गुन्हा

Crime: गेमिंगचा नाद लय बेकार! पैसे कमवण्याच्या नादात रिक्षाचालकाला सव्वाकोटींचा चुना लागला; नेमकं काय घडलं?

Online Gaming Fraud: गेमिंगच्या नादात रिक्षाचालकाची सव्वाकोटींची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी अज्ञात सायबर टोळी आणि गेमिंग अॅपच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Online Gaming Fraud case Navi Mumbai

Online Gaming Fraud case Navi Mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : ऑनलाइन गेमिंगमधून घरबसल्या करोडपती होण्याच्या नादात एका २५ वर्षीय तरुणाने तब्बल एक कोटी २६ लाख ८६ हजार ७७८ रुपये गमावल्याची खळबळजनक घटना उलवेमध्ये उघडकीस आली आहे. या रिक्षाचालक तरुणाला सायबर टोळीने ऑनलाइन गेमिंगमध्ये अडकवून त्याची फसवणूक केली. याप्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी अज्ञात सायबर टोळी आणि गेमिंग अॅपच्या चालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
crime
Mumbai
Cyber Crime
Cyber Fraud
Crime Against Youth
fraud news
Crime Branch
Fraud case news
Fraud Crime
mumbai cyber crime
fraud cases in Maharashtra